北京冬奧4日開幕•普丁習近平會談受矚目　德媒抨擊國際奧委會•對中國踐踏人權視而不見

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國國家主席習近平明天(4日) 晚間將出席北京冬季奧運開幕式。習近平今(3日)在國際奧委會視訊會議中，指中國已做好準備，為世界奉獻一屆簡約、安全和精彩的奧運盛會。

中國官媒新華社3日報導，習近平將出席在中國國家體育場舉行的北京冬奧開幕式，並宣布本屆冬奧開幕。此前媒體報導，包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等國家領袖將出席冬奧開幕式。中國國台辦3日也證實，前國民黨主席洪秀柱將應邀出席。

德國之聲報導, 2020年新冠疫情在武漢爆發之後，中國國家領導人習近平就沒有再與其他國家的元首或政府首腦舉行過面對面的會談。俄羅斯總統普丁已經宣布，他將出席在北京舉行的冬奧會開幕式，還將與習近平舉行會晤。

然而，全世界都知道，目前俄羅斯同烏克蘭之間的危機衝突並未出現緩和的跡象。可以想見，本周五（2月4日）普丁與習近平舉行雙邊峰會時，烏克蘭危機一定是談話中的一個主題。

今年1月底，中國外長王毅曾同美國國務卿布林肯通電話就烏克蘭局勢交換意見。當時王毅在電話中表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。他說：「新明斯克協議得到安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。」

上周，美國請求聯合國安理會在1月31日舉行會議，討論烏克蘭局勢。俄羅斯在會議一開始要求通過程序投票擱置烏克蘭問題會議。投票支持俄羅斯這一立場態度的只有一個國家——中國。

《法蘭克福匯報》發表的一篇相關報道指出，

「中國的這一做法不同尋常，因為通常情況下，中國總是努力在衝突各方之間保持平衡，以免讓自己捲入武裝衝突之中。 例如北京方面並不承認俄羅斯對克里米亞的並吞，而且還擴大了同基輔之間的外交關係」。

1949年中華人名共和國成立以來，一直奉行的是不結盟的外交原則，因此中俄之間也沒有結成正式的聯盟關係。去年12月，習近平同普丁舉行視頻會晤。普丁的外交政策顧問烏沙科夫對外稱，俄中兩國關系「在密切程度和有效性方面甚至超過了聯盟關係」。習近平自2013年上台以來已經同普丁舉行過37場會談。從中國外交層級劃分來看，中俄之間的夥伴關係已經達到了最高級。

《法蘭克福匯報》刊登的文章寫道：

「中俄之間最重要的共同點是反對美國和西方宣傳的基於規則的世界秩序。兩國最近都把人權政策稱為隔空過招的『麥克風外交』。 在哈薩克斯坦新近發生的動亂中，莫斯科和北京異口同聲地談到『顏色革命』，稱其背後是『外部勢力』支持所致。」

文章引述莫斯科卡耐基研究中心研究員加布耶夫（ Alexander Gabujew）的看法認為，「俄羅斯更需要中國，而不是中國更需要俄羅斯」。他認為，隨著民族主義在中國國內的發展，反俄情緒也可能會出現，因為中國人對俄羅斯曾並吞中國領土的歷史仍記憶猶新。文章寫道：

「到目前為止，北京正在盡其所能將民族主義的憤怒限制在美日兩國身上。 在中國公眾的認知中，與俄羅斯的關係只扮演著從屬的角色。」

文章最後寫道：「普丁本周五來北京的時候，烏克蘭衝突的戲份會變得更大。一想到新的戰爭可能會給冬奧會蒙上陰雲，北京方面就不可能感到痛快。理論上，如果烏克蘭危機牽制了美國在印太地區的資源，那麼北京就可以從這場對抗中獲益。」

「這是一種恥辱」

北京即將成為世界上第一個既舉辦過夏季奧運會，又舉辦冬奧會的城市。包括美國、英國在內的西方一些國家均宣布「面對中國在新疆令人震驚的侵犯人權行為和暴行」，對北京冬奧會採取外交抵制。

《南德意志報》發表評論指出，「中國可能對這一切都會置之不理，這也為了表明它自己的政治制度有多麼的優越。對於幾十年來一直暗中渴望獲得諾貝爾和平獎的國際奧委會來說，搖搖欲墜的形象簡直是一場公關災難。在中國曾擔任過人權律師、現在在美國芝加哥大學人權中心擔任客座教授的滕彪說：『共產黨的目的是把體育場館變成一個舞台，使自己在政治上合法化，並為所有這些暴行洗白。』這聽起來很可怕，可怕到讓人想到納粹時期的宣傳。但是，人們怎麼就會忽略了這種相似之處呢？」

文章寫道：「加拿大西藏活動人士拉頓德通(Lhadon Tethong)最近曾向運動員們發出呼籲，儘管存在風險，但仍應發出自己的聲音。她說，中國政府最想實現的就是，『讓世界按他們的規則行事，讓我們無視他們所有的罪行，以免擾亂日常事務。你們的沉默就是他們的力量。』」

評論最後寫道：「然而最響亮的聲音依舊是那些坐在VIP包廂裡貴賓們的沉默。這讓人難以接受。這是一種恥辱。」