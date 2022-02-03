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【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7

▲今日新增本土個案為11例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。▲今日新增境外移入個案為14例男性、19例女性、1例調查中，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(10例)、中國、英國、菲律賓、日本及澳大利亞(各2例)、泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典(各1例)移入；另9例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月2日。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/03 14:19
圖/衛生福利部

圖/衛生福利部

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土個案及34例境外移入(10例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

2/3確診本土個案關聯, 簡要說明如下:

(原圖: 指揮中心; TN後製)

【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7

【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7

上圖/指揮中心提供

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為14例男性、19例女性、1例調查中，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(10例)、中國、英國、菲律賓、日本及澳大利亞(各2例)、泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典(各1例)移入；另9例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月2日。

【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7

【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7

指揮中心統計，截至目前國內累計18,958例確診，分別為3,786例境外移入，15,118例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例 (案18758本土個案，後續採檢為陰性，改判排除)，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

【COVID19】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7
確診數
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境外移入
高雄
桃園

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