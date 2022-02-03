Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣冬奧國手穿中國隊服 中華奧會、體育署緩頰 吳祥輝：取消資格

競速滑冰國手黃郁婷撐運動無國界，仍遭外界砲轟。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/03 14:02
台灣競速滑冰選手黃郁婷因穿著中國隊服引發爭議。（圖／翻攝自中央社）

台灣競速滑冰選手黃郁婷因穿著中國隊服引發爭議。（圖／翻攝自中央社）

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣競速滑冰選手黃郁婷近日於IG上傳穿著中國隊服影片，遭大批網友圍剿。儘管喊出「運動無國界」並移除影片，體育署表示當事人已致歉，中華奧會也出面緩頰，知名作家吳祥輝今（3）日仍怒批，應取消黃參賽資格，並要教育部長及體育署長下台。

北京冬奧爭議不斷，代表隊選手黃郁婷在IG上發布身著中國隊服的影片引來罵聲，黃郁婷於深夜移除影片。黃郁婷表示，服裝為先前一起訓練的中國友人所贈，並強調「在運動屆裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！」

體育署出面回應回應本次風波，表示中國隊服一事為「友人間的交流」，對於發佈於社群媒體的妥適性引起爭議，黃郁婷已將影片撤下，「並對其影片所造成的爭議，特向團本部表達歉意！」

體育署也表示，「相信選手也意識到這個問題的複雜性及妥適性，希望選手未來對相關議題更為謹慎，並且能夠更專注在訓練跟比賽上。」

中華奧會此次北京冬奧秉持「台灣第一、選手優先」的原則，因此對於影片一事感到意外，副主席蔡賜爵也替黃郁婷緩頰，認為可能當事人「個性比較浪漫」，沒有想到。

蔡賜爵也表示，現下是選手備戰期間，除了避免讓其心情受影響，也要提醒跟教育她，拿捏好細節，盡量避免會挑起長輩或是相關人士敏感神經的動作。

然而近來接二連三的「辱台舔共」事件，讓作家吳祥輝在臉書痛批，認為黃郁婷身為國家代表隊「現役國手」，代表國家，使用「國家的補助與經費」，卻「穿敵國國家代表隊的制服，以及一副天公地道的嘴臉」。

吳祥輝要求立即召回黃郁婷 ，立即取消其的國家代表隊資格外，更要求教育部長和體育署長立即辭職下台。

一件隊服引發軒然大波，體育到底關不關乎國界與政治，顯然各方自有表述。
冬奧
冬奧代表團
競速滑冰
黃郁婷
中華隊

相關新聞

【北京冬奧】妥協出席開閉幕 民團︰把台灣顏面往地上踩
【北京冬奧】妥協出席開閉幕 民團︰把台灣顏面往地上踩
2022/02/02 12:07
中共「豢養」國際奧委會 楊憲宏：元兇與幫兇
中共「豢養」國際奧委會 楊憲宏：元兇與幫兇
2022/02/02 11:06
台灣不敵中共施壓？中華奧會：派員出席冬奧開閉幕式
台灣不敵中共施壓？中華奧會：派員出席冬奧開閉幕式
2022/02/01 12:39
【俄烏衝突】布林肯籲中國發揮影響力 王毅喊話重視俄合理關切
【俄烏衝突】布林肯籲中國發揮影響力 王毅喊話重視俄合理關切
2022/01/28 10:20
拒絕矮化！ 我代表團拒絕出席冬奧開閉幕式 民團：要求中共保障運動員健康與基本人權
拒絕矮化！ 我代表團拒絕出席冬奧開閉幕式 民團：要求中共保障運動員健康與基本人權
2022/01/26 19:32

更新時間 : 2022-02-03 15:12 GMT+08:00

最受歡迎

【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【COVID19】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【COVID19】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
台灣2/1新增60例新冠肺炎確診　16例本土個案、無新增死亡
台灣2/1新增60例新冠肺炎確診　16例本土個案、無新增死亡
今天WORDLE了嗎？紐約時報收購爆紅線上益智遊戲　玩法及背後甜蜜故事一次看！
今天WORDLE了嗎？紐約時報收購爆紅線上益智遊戲　玩法及背後甜蜜故事一次看！
【台灣1/31新增17例本土確診】 鳳凰酒店+3 高雄港+5 加貝爾幼兒園+2 38例境外移入半數來自美國
【台灣1/31新增17例本土確診】 鳳凰酒店+3 高雄港+5 加貝爾幼兒園+2 38例境外移入半數來自美國
【更新足跡】新北男童遊台中返高雄 感染源不明足跡多處一次看
【更新足跡】新北男童遊台中返高雄 感染源不明足跡多處一次看
台灣酒駕刑責加重小年夜起新法上路　累犯公布姓名照片同車乘客連坐
台灣酒駕刑責加重小年夜起新法上路　累犯公布姓名照片同車乘客連坐
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
高雄疫情延燒！高雄港群聚+5 大寮幼兒園3匡列者確診
高雄疫情延燒！高雄港群聚+5 大寮幼兒園3匡列者確診
"