旗下物流公司爆群聚　台灣全家便利商店：部分預購商品延遲出貨

此為示意圖 (台灣英文新聞2021年檔案照, 宇妍攝影) 此為示意圖 (台灣英文新聞2021年檔案照, 宇妍攝影)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園今天(3日) 新增7例COVID-19本土個案，包含2名全家便利商店子公司日翊物流員工與家人；全家表示，已全面暫停物流作業，部分預購商品在春節期間將有延遲狀況，請消費者見諒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫專案會議會後記者會時表示，大溪日翊物流公司群聚感染，至今共採檢1178人，昨採檢後又新增2人確診，1名是員工，1名是員工的家人；這間物流公司累計已有15人感染，為12名員工、3名員工家人。

鄭文燦指出，已勒令日翊物流停工並完成員工採檢，並呼籲與這家物流公司有業務往來，提貨、存貨等，以及有交接的物流車隊，務必出來採檢。

全家受訪時表示，子公司日翊物流大溪倉，自接獲桃園市衛生局通知後，即全力配合全廠清消、全員篩檢、疫調匡列等作業，並全面暫停物流作業。其中，部分預購商品因配合暫停配送，在春節期間將有延遲狀況，造成消費者不便之處，敬請見諒。

全家表示，開工後的配送狀況，將依實際復工時程，進行滾動式調整。

全家補充，依桃園市政府公布，至2月3日上午為止，確診者為理貨線人員共11名、清潔員1名，未有物流司機。