拜登增兵！遣3000美軍前往東歐

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）五角大廈宣布增派3000名美軍前往東歐，支援北約武力。美國總統拜登表示，該項行動展現對北約盟友承諾。

《CNN》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天宣布，將派遣2000名美軍自美國本土前往德國及波蘭，另將調派1000名駐德國美軍前往羅馬尼亞。

柯比強調，這些行動並非永久性，且「這些部隊不會在烏克蘭作戰」，他表示，這項行動項向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及世界釋出強烈訊息，昭告美國重視北大西洋公約組織（NATO）。

報導指出，在美國與北約連番上陣與俄國外交談判無果後，該項行動是迄今為止，美國正為俄國入侵烏克蘭做準備的最重要徵兆。一位官員表示，拜登（Joe Biden）週二上午與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）等人會晤後，簽署了增兵協議。

拜登今日也向媒體表示，部署軍隊的決定與他一開始就向普丁表明的「完全一致」，「只要他仍咄咄逼人，我們就會向在東歐的北約盟友確保我們與他們同在，第5條是神聖的義務」。所謂第五條為北約創立條約第5條，亦即針對任一成員國發動攻擊，皆視為對全體成員國的攻擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今日向CNN表示，美國事實上在繼續加劇歐洲的緊張局勢，而增兵的部署就是最好的證明，俄羅斯有顯著理由感到擔憂。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天也重申，軍隊不會進入烏克蘭，也不會在烏克蘭作戰，這是美國對第5條的承諾，以支持和安撫區域合作夥伴。軍隊並非「常駐」，而是為突發事件做好準備。

此外莎琪也表示，拜登政府不再使用「迫在眉睫」（imminent）一詞描述俄國行動，以免外界錯誤解讀，認為美方已經知曉俄羅斯的決定。