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處理菸蒂出妙招 瑞典城市訓練「烏鴉義工」

撿一個煙蒂，烏鴉所需經費僅人工的四分之一。

By 李昱德, 台灣英文新聞
2022/02/03 11:06
小兵立大功！瑞典斯德哥德格爾摩省的南泰利耶市招募烏鴉撿煙蒂，大省經費。（圖／美聯社）

小兵立大功！瑞典斯德哥德格爾摩省的南泰利耶市招募烏鴉撿煙蒂，大省經費。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）統計，2020年全球約有13億的抽菸人口，在這些人之中，衛生習慣較不佳的常將菸蒂直接棄置於地上，造成環境問題，不過瑞典利用生物特性，成功「招募」烏鴉成為撿菸蒂的義工。

「讓瑞典整齊」基金會（Keep Sweden Tidy Foundation）指出，每年約有10億個菸蒂被隨便棄置在街道上，佔所有街上垃圾的62%，光是處理這些菸蒂，每年瑞典就需要花2000萬瑞典克朗，最近的預算刪減讓地方政府不得不想辦法出奇招，來清理這些菸蒂。

斯德哥爾摩省的南泰利耶市（Södertälje）正在推行讓烏鴉來撿菸蒂的實驗計畫， 研究人員表示，智力相當於人類7歲孩童的新喀鴉（New Caledonian crow）不只好教，彼此之間還會互相學習，且誤食其他垃圾的機率也不高，讓牠們成為絕佳的「人選」。

藉由提供少量食物的獎勵，這些烏鴉就會撿起菸蒂並丟到一個特殊設計的機器中，以往使用人工方式撿起一個菸蒂就要花費至少80歐爾（öre，相當於0.8瑞典克朗），讓新喀鴉來做只需要20歐爾，烏鴉撿越多，最後就省越多，理想狀況下可以省下高達75%的經費。

這個計畫目前還在實驗階段，如果成效很好，未來也會推行到其他都市中，不過南泰利耶市的廢棄物專家Tomas Thernström認為，實驗的成功與否，最後還是要看投入研究的預算多寡。

Thernström也打趣地說，行政當局可以訓練烏鴉撿菸蒂，卻無法讓更聰明的人類不丟菸蒂，也是很好笑的一件事。
瑞典
斯德哥爾摩
烏鴉
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新喀鴉
撿煙蒂
環境清潔

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更新時間 : 2022-02-03 11:17 GMT+08:00

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