CNN總裁閃電辭職 辦公室戀情牽扯主播解雇案所致

(台灣英文新聞 張雅鈞 綜合外電報導)《CNN》報導,CNN總裁扎克(Jeff Zucker)美東時間2日上午閃電辭職,並自承未能適時坦承與執行副總裁兼首席營銷官戈爾斯特(Allison Gollust)的辦公室戀情,消息一出引起軒然大波。

2013年接下重擔、帶領CNN度過轉型危機的札克,此番辭職並非無跡可尋。去(2021)年,前CNN明星主播克里斯‧庫默(Chris Cuomo)被控利用媒體資源,協助其兄長、前紐約州長安德魯·庫默(Andrew Cuomo)應對性侵案件時,札克曾為克里斯辯護而備受批評,儘管已於去年12月初解僱克里斯,仍因此引火燒身。

隱瞞辦公室戀情

根據CNN首席媒體記者布萊恩‧斯特爾特(Brian Stelter)在推特上所披露的備忘錄內容,札克坦言「作為對克里斯‧庫默在CNN任職期間的調查的一部分,我被問及與我最近的同事(戈爾斯特),一個與我共事超過20年的人的親密關係。我承認,最近幾年這種關係有所發展。在開始(調查)時,我被要求披露這種關係,但我沒有這樣做。我錯了。因此我今天要辭職。」

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d