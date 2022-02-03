CNN總裁閃電辭職 辦公室戀情牽扯主播解雇案所致

（台灣英文新聞 張雅鈞 綜合外電報導）《CNN》報導，CNN總裁扎克（Jeff Zucker）美東時間2日上午閃電辭職，並自承未能適時坦承與執行副總裁兼首席營銷官戈爾斯特（Allison Gollust）的辦公室戀情，消息一出引起軒然大波。

2013年接下重擔、帶領CNN度過轉型危機的札克，此番辭職並非無跡可尋。去（2021）年，前CNN明星主播克里斯‧庫默（Chris Cuomo）被控利用媒體資源，協助其兄長、前紐約州長安德魯·庫默（Andrew Cuomo）應對性侵案件時，札克曾為克里斯辯護而備受批評，儘管已於去年12月初解僱克里斯，仍因此引火燒身。

隱瞞辦公室戀情

根據CNN首席媒體記者布萊恩‧斯特爾特（Brian Stelter）在推特上所披露的備忘錄內容，札克坦言「作為對克里斯‧庫默在CNN任職期間的調查的一部分，我被問及與我最近的同事（戈爾斯特），一個與我共事超過20年的人的親密關係。我承認，最近幾年這種關係有所發展。在開始（調查）時，我被要求披露這種關係，但我沒有這樣做。我錯了。因此我今天要辭職。」

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d — Brian Stelter (@brianstelter) February 2, 2022

戈爾斯特也在一份聲明中證實了兩人的關係，並強調是在疫情期間由專業夥伴轉變為親密愛人。戈爾斯特也說明，將繼續留在CNN工作。

札克與戈爾斯特的緋聞在業界傳聞已久，兩人早在1998年就同在NBC工作，札克加入CNN後，戈爾斯特也隨之受僱於札克，成為其重要副手。兩人先前各自有婚姻關係，近幾年分別與伴侶離婚。

值得注意的是，戈爾斯特在加入CNN前，曾短暫地擔任過安德魯·庫默的通訊主管。札克、戈爾斯特以及庫默兄弟之間的交情顯然不淺。

火速辭職與庫莫醜聞大有關聯

札克曾帶領CNN成功轉型，也以抨擊前總統川普的「事實第一」風格成為右翼媒體常客，在新聞業中坐擁重要地位並握有對美國政治的話語權，何以至此？

札克辭職一事看似為辦公室戀情負責，但兩位參與此事的人士透露，若札克不辭職，將面臨解僱，緣由有二。

其一，根據CNN母公司華納媒體的規定，員工不得雇用或監督（直接或間接）與他們有私人關係之人，若員工有能力影響與之有私人關係的人或與他們有聯繫、有利益關係的企業的就業、晉升或雇用，必須在採取任何行動之前告知人力資源部門。

其二，被解僱的克里斯‧庫默正在與CNN進行法律纏訟，要求和解。其律師認為，扎克和戈爾斯特的關係不正當，他們不應該決定克里斯‧庫默的職涯。