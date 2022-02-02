北京大學報告：美中脫鉤　將導致中國科技業陷入嚴重瓶頸　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北京大學發表報告指出，美中科技脫鉤後，雙方可說兩敗俱傷，但中國付出的代價更大，其中晶片製造、人工智慧及IT產業更陷入瓶頸。而美國這一戰略增加了中國獲取先進技術和吸引人才的難度。

英文南華早報報導，這項報告由北大國際與戰略研究所 (Peking University’s Institute of International and Strategic Studies) 在1月30日發表。而由於報告出自中國國內研究機構而非境外，因此引起一定程度關注。

報告指出，在美中脫鉤後，無論在技術面還是產業面發展，中國不但在大部分領域明顯落後，甚至陷入真空狀態，在晶片製造、人工智慧及IT產業更面臨發展瓶頸，中國付出的代價比美國更大。

報告說，尤其在晶片製造和人工智慧等關鍵技術上，目前已形成了脫鉤共識，導致中國目前只剩下「技術含量低或附加值低的行業」與美企有聯繫。

這項報告指出，中國僅在一些小領域居領先地位，但像IT產業經過美中科技脫鉤後，已面臨「巨大衝擊」。相形之下，雙方脫鉤對美國的IT產業沒有明顯影響。

至於中國近年來急起直追、且自認頗具成就的人工智慧產業，報告則提到，中國在人工智慧領域仍遠落後於美國。中國3年前才開始培養人工智慧領域人才，但美國大學早已培養了這一領域的學生。

這項報告更針對中國的人才斷層問題說，中國頂級的人工智慧領域人才只有34%留在國內，56%已移居美國。至於整體在美國留學的中國公民，多達88%留在當地，只有10%返國工作。

航太科技也是中國經常自我標榜的領域。報告認為，航太科技是美中合作和相互依賴最少的領域。但在高度依賴商業市場的民航領域，中國仍處於劣勢，在核心零件方面仍嚴重依賴美國和其他西方國家。

報告認為，美國的脫鉤戰略還包括組建「科技民主聯盟」（alliance of tech democracies），使中國在科技上被完全孤立，增加了中國從他國進口關鍵零組件、獲取先進技術和吸引人才的難度。

報告最後建議，中國政府應選擇國際合作和培養人才，才能使美中之間的科技差距不會繼續擴大。