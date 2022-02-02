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【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢

▲新北返鄉國中生的家庭群聚部分，今天新增媽媽（案18988）確診；這一家人在北中南都有足跡，但在高雄大多一起行動，所以足跡僅新增1月29日在「藝絲快剪鼎中店」。▲針對居服員相關感染，市長陳其邁說，確診居服員與被傳染對象都住在旗津，所以從昨天(2月1日) 開始也擴大旗津的社區監測，請有被通知到要做採檢的民眾、或有感冒症狀的民眾，到高科大旗津校區與旗津醫院進行採檢。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/02 20:10
【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢

延伸閱讀: 【COVID19】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1

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高雄市確診個案足跡 超連結(每日更新)

【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄市政府今天(2日) 宣布新增8例確診個案，包含高雄港相關6人、大寮某幼兒園1童，還有新北返鄉國中生的媽媽；返鄉國中生一家3人染疫，且足跡與高雄已知確診者無重疊，感染源待查。

高雄市長陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上說，高雄今天新增8例確診病例，其中6例是匡列隔離對象，還有1名為日前確診居服員的照顧對象，另1人是從新北返鄉國中生的家人(如下表) 。

下表為2/2本土確診個案關聯之簡要說明

(原圖:指揮中心; TN後製)

【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，新北返鄉國中生的家庭群聚部分，今天新增媽媽（案18988）確診；這一家人在北中南都有足跡，但在高雄大多一起行動，所以足跡僅新增1月29日在「藝絲快剪鼎中店」。

陳其邁表示，目前觀察父子2人的CT值都在下降，應是正在發病，而媽媽目前CT值則都在26左右，但要釐清是誰先發病，還需要再持續觀察。他也說，目前並沒有發現這一家人跟高雄港相關群聚事件有重疊足跡，尚待病毒基因定序，確認是否與已知的群聚事件有關。

高雄一家人到宜蘭旅遊引起大寮某幼兒園群聚部分，潘炤穎表示，目前包含1屏東確診個案，已有10名小朋友發病，今天新增的案18987也是幼兒園同學，是已匡列對象。

高雄港相關部分，潘炤穎說，案19003、19002、19001、19000、18999都是第一波確診者的接觸匡列對象，隔離期滿採檢轉陽性；案18986則是日前公布確診居服員的照顧對象。

潘炤穎也說，目前已採檢確診居服員同事和家人，都沒有陽性個案；個案負責照顧的8人也都已經匡列採檢隔離，只有案18986確診，且因18986不便於行，無公共空間活動足跡。

針對居服員相關感染，陳其邁也說，確診居服員與被傳染對象都住在旗津，所以從昨天(2月1日) 開始也擴大旗津的社區監測，請有被通知到要做採檢的民眾、或有感冒症狀的民眾，到高科大旗津校區與旗津醫院進行採檢。

陳其邁表示，為準備過年完開工，港區與旗津區也都會針對修船區與高雄港區、旗津社區擴大篩檢，對社區做監測，盼保持高雄社區安全。

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更多詳情請見　高雄市政府臉書

南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢

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更新時間 : 2022-02-02 20:55 GMT+08:00

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