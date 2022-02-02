薩拉杜特蒂帶來南方選民支持 小馬可仕5月有望登大寶

菲律賓前總統之子小馬可仕（Bongbong Marcos）近兩月來在多項民調中取得壓倒性領先，有望在5月大選中斬獲勝利。（圖／美聯社） 菲律賓前總統之子小馬可仕（Bongbong Marcos）近兩月來在多項民調中取得壓倒性領先，有望在5月大選中斬獲勝利。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓五月即將大選，強人之子小馬可仕近來在各大民調中取得碾壓式領先。學者分析，是其搭檔、現任總統之女薩拉．杜特蒂所帶來的南方選民支持效應，菲媒Rappler指出，是菲國不變的腐敗政治以及老一輩對馬可仕時代的情懷導致選民對小馬可仕的親睞。

菲律賓前總統，已逝獨裁強人馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Bongbong Marcos）近兩月來在多項民調中取得44.61%至53%支持度，中央社直指已大幅壓過主要對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的20%至25.51%支持度，以及馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）等人。

菲媒《每日詢問報》引述政治分析家海達里安（Richard Heydarian）指出，半年前小馬可仕支持率算不上前三，半年內躍居第一，與薩拉棄選轉投其副手有關。杜特蒂家族根植南方民答那峨島，與薩拉聯手所帶來的「堅定的南方支持者」，自然使得小馬可仕組合所向披靡。



據夏威夷大學馬諾瓦校區（University of Hawaii Manoa）教授阿賓納雷斯（Patricio Abinales）所示數據，小馬可仕在民答那峨中部和北部支持度高達73%和69%。該區選民雖非大宗，但凝聚力強，對中國相對親近，有助小馬可仕取得支持。

菲國獨立媒體《Rappler》指出，儘管小馬可仕為獨裁強人之後，但支持者認為，1986年革命推翻馬可仕政權後，菲國政治至今依舊腐敗，窮人與富人階級不流動，而對於馬可仕家族長鄭時期的斂財貪污行徑，更被支持者視為政治常態。

此外，該報導也指出，菲國老一輩認為獨裁時期社會更加安定，而馬可仕陣營也積極將當時的基礎建設及統治政績描繪為人心嚮往的烏托邦。