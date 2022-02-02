【強生派對花樣多】歡送、生日、ABBA 前顧問：有圖有真相

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）《衛報》報導，英國首相強生（Boris Johnson）「派對門」調查報告揭露，16場派對中已有12場有警方介入調查，強生前顧問卡明斯更爆料有照片為證，以及目擊者證實在首相私人寓所舉辦的ABBA派對。

違規聚會多，第一夫人寓所放ABBA

由內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）領導調查的報告已於31日公布，其中揭露數項先前未曾公布的聚會活動。包含2021年1月14日唐寧街10號兩位私人秘書的歡送會，經編輯過後的報告並未披露更多細節。消息人士表示，一些職員在聚會上喝酒，強生發表談話並停留了約五分鐘。

此外，強生也參加了2020年5月20日的「自帶酒水」派對以及同年6月19日的生日派對。目前尚未知強生是否也參加了11月13日當日在唐寧街的兩場聚會，一場為強生前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）的歡送會，另一場則是在強生與第一夫人凱莉（Carrie Johnson）私人寓所（唐寧街11號）舉辦的派對。

唐寧街10號並未否認《每日郵報》29日所揭露的，有人目擊首相當晚回寓所，而那裡正播放瑞典國寶組合ABBA的經典歌曲《The Winner Takes It All》。

卡明斯下槌不手軟，他爆料有目擊者表示，在強生的公寓中看到聚會的照片，此外，若警方詢問唐寧街10號新聞辦公室的人，位在首相私人寓所下方的他們能清楚聽到當晚播放ABBA歌曲，還有派對喧鬧聲。

卡明斯也在付費部落格《Substack》上表示，人們低估強生說謊成性的程度，包括對凱莉還有關於凱莉的謊言。「對他而言，『說謊』甚至都不是一個有用詞，」卡明斯如此說道。

違反規定罰不罰？唐寧街改口

報導還引述消息人士還指出，格雷抓到另一個在2020年6月18日在內閣辦公室舉辦的，為祝賀負責強生內政政策的Hannah Young 轉任英國駐紐約總領事館副總領事。

這是本次調查當中較為嚴重的一起事件，因當時兩人以上室內聚會是被禁止的，除了「因工作目的」、「合理需要」的聚會。外交部與唐寧街10號因偵查不公開原則，不發表評論。

儘管強生拒絕完整公布格雷的調查報告，但隨後唐寧街10號又改口說，強生要求格雷根據工作進展更新報告，並承諾會公布這些更新。

此外，隨著證據出爐，唐寧街對於派對門的應對也髮夾彎，最初拒絕透露警方是否會因為違反防疫規定向首相開罰，如今強生的發言人也不得不承認事關「重大公眾利益」，坦言首相有被罰款的可能性。