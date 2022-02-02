北台灣桃園市公布5案疫調足跡•曾赴NET、永和豆漿大王等處　某物流公司13確診•勒令停工

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▲桃園社區採檢站，春節期間開設站點與時間 (圖/鄭文燦臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市政府今(2/2)下午公布個案新增疫調足跡，包括NET中壢七店、建德食品材料行、台北永和豆漿大王桃園大溪店等10處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府今天下午公布案18886、案18950、案18975、案18976、案18977自1月23日至31日期間公共場所足跡。

桃市府表示，足跡包括1月23日、1月25日至28日及1月31日至7-11埔頂門市；1月24日至八德區廣福路「北洋水族館」；1月26日至八德區和平路「貿順商店」、大湳市場、八德區長興一路「建德食品材料行」、全家大溪松樹門市。

另外還有1月29日至大湳市場、中壢區建國路「OB嚴選桃園中壢旗艦店」、中壢區中正路「NET中壢七店」；1月31日至大溪區介壽路「台北永和豆漿大王桃園大溪店」、大溪區文化路「大龍大賣場」；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

市長鄭文燦下午４時左右在臉書PO文指出, 桃園今（2月2日）天新增7例本土病例，皆為匡列採檢對象，其中6例為某物流公司員工，1例為該物流公司清潔人員（案18975）的同住家人。該物流公司目前共13名確診，為了確保安全，市府已 #針對該公司勒令停工，確保安全後才能復工，同時，市府也持續進行擴大疫調及匡列等工作。

鄭文燦表示, 該物流公司目前共13名確診，其中11名為員工、2名為員工家人。確診員工主要在倉儲管理、某區物流現場作業，研判為群聚感染事件，暴露風險較高的員工居家隔離14天，其餘員工預防性隔離到2月6日，市府將安排 #2月7日二採，確保安全無虞。

針對該物流公司，市府第一時間安排醫療團隊協助採檢，目前已擴大採檢超過900人，並匡列250名員工居家隔離，市府將持續進行擴大匡列、隔離、採檢及疫調等工作；如該公司員工為非桃園市籍，也會 #通知該縣市衛生局協助採檢工作。

桃園市府提醒大家，春節期間還是減少不必要的群聚、聚餐，口罩戴好戴滿，過年後也可以抽空接種疫苗。

如果有與確診者足跡重疊、有相關上呼吸道症狀，或自覺有必要，可前往市府開設的社區採檢站（詳見留言區圖卡）採檢，保護自己，也保護家人，一起平安過好年。

桃園社區採檢站

春節期間仍開設

初二（2月2日）為中壢區中正公園採檢站；

初三至初六（2月3日至2月6日）為桃園火車站後站停車場、中壢區自強活動中心、中壢區龍岡採檢站、八德區綜合大樓、平鎮區新勢市民活動中心及大園市民活動中心等6處採檢站。