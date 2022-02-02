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【COVID19】台灣2/2新增53確診個案　含16例本土、37例境外移入

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。境外移入個案為21例男性、15例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至80多歲。另確診個案中無新增死亡。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/02 14:18
【COVID19】台灣2/2新增53確診個案　含16例本土、37例境外移入

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增53例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及37例境外移入(25例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。

【COVID19】台灣2/2新增53確診個案　含16例本土、37例境外移入指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至80多歲，分別自美國(6例)、法國及新加坡(各2例)、加拿大、宏都拉斯、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、日本及克羅埃西亞(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月18日至2月1日。

【COVID19】台灣2/2新增53確診個案　含16例本土、37例境外移入

【COVID19】台灣2/2新增53確診個案　含16例本土、37例境外移入指揮中心統計，截至目前國內累計18,903例確診，分別為3,752例境外移入，15,097例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
確診
covid19
指揮中心
本土
境外移入

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