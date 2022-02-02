【北京冬奧】妥協出席開閉幕 民團︰把台灣顏面往地上踩

台灣遭國際奧委會以及背後中國施壓，菊葉出席冬奧開閉幕式，引發民團及立委不滿。（圖／picture alliance) 台灣遭國際奧委會以及背後中國施壓，菊葉出席冬奧開閉幕式，引發民團及立委不滿。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）北京冬奧開幕在即，國際奧委會以「影響會籍」為由施壓，體育署、中華奧會行前變卦，決議台灣代表團參加開閉幕式。台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏怒批，這是「一起把台灣的顏面往地上踩」，跨黨派立委也紛紛站出來譴責。

為免中共在冬奧會進場順序及稱呼上矮化台灣，體育署上月拍板定案台灣代表團不參與冬奧開閉幕式。然，國際奧委會（IOC）29日起「多次通知」中華奧會，要求遵守「奧林匹克憲章」，體育署後同意派員參加開閉幕式。中華奧會在31日宣布此項急轉彎調整。

中華奧會副主席蔡賜爵解釋原先基於選手的交通與疫情等考量，決議不參加開閉幕式，然IOC盼我方遵守章程精神，並保證會協助選手準時抵達北京及落實防疫，中華奧會向體育署報告IOC的要求，也獲得支持才決定參加開閉幕式。

矢言抵制北京冬奧的台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏相當不滿，抨擊國際奧會受中共指使，中華奧會竟乖乖配合，可謂「一起把台灣的顏面往地上踩」。

楊憲宏砲轟中華奧會在除夕突然改口，又拿國際奧委會稱不出席會影響會籍一說來當擋箭牌，行徑如同「詐騙集團」。

民進黨立委羅致政也表示，若所有國家不出席開閉幕式都要接受懲罰，則可以接受；若僅針對台灣差別待遇，決計不能接受。

時力立委邱顯智則表示，需了解國際奧會是否屈從北京壓力，要求台灣參與開閉幕式。

楊憲宏喊話政府須對各界完整解釋決策，並強調以目前國際外交杯葛的氛圍，不至於不出席開閉幕式，會籍資格會被影響。

曾任足協副理事長的民進黨立委邱志偉向自由時報表示，在符合國際奧會規範、兼顧防疫前提下，「尊重及理解」出席的決定，但呼籲北京，務必給與台灣代表團國際奧會規範下的尊嚴，不得有矮化或穿小鞋的行為。

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