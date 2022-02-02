中共「豢養」國際奧委會 楊憲宏：元兇與幫兇

中共當局與國際奧委會的合作，看在台灣關懷中國人權促進會理事長楊憲宏眼裡，並非「互利共生」，而是「收買」乃至「豢養」。（圖／picture ... 中共當局與國際奧委會的合作，看在台灣關懷中國人權促進會理事長楊憲宏眼裡，並非「互利共生」，而是「收買」乃至「豢養」。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞 政治組 綜合報導）中國國家主席習平上月25日會見國際奧委會主席巴赫，美國之音引述分析人士指出，北京利用奧運會作為面向全球的紅色意識輸出平台，並以此掩蓋侵害人權的總總行徑，企圖改善中共政權國際形象、鞏固合法性；而與之合作的國際奧委會則為影響力及經濟收益而甘於被「豢養」。

《美國之音》報導，冬奧開幕在即，中共與國際奧委會互相吹捧毫不嘴軟。習近平要世界各國同上大船「一起向未來」，巴赫則贊揚中國實現了「超過3億人從事冰雪運動」的重大貢獻。中國官媒央視27號更為雙方關係下了「互利互惠」的註解。

報導隨後引述旅美時評人唐靖遠指出，國際奧委會與中共當局的共生關係的基礎為「政治」與「經濟」。唐靖遠表示，「中共當局還尋求在意識形態領域與國際奧委會進行對接與合作，目的是利用這個龐大的全球化平台作為載體，對全世界進行紅色意識形態的輸出。」

報導指出，中共當局對國際奧委會包括奧運會進行最大限度的政治利用，而國際奧委會從中獲利甚豐，僅中央電視台2014年與國際奧委會簽署的轉播協議估值5.5億美元，阿里巴巴的贊助助協議估值至少8億美元。

唐靖遠表示，中國政府與國際奧委會彼此借力，「中共從這種合作中獲得了政權的合法性與國際形象的改善，其踐踏人權的殘暴行為，被奧運會耀眼的禮花與歡呼淡化、掩蓋，而國際奧委會則從合作中獲得了影響力的擴展及巨大的經濟收益。」

中共與國際奧委狼狽為奸，看在台灣關懷中國人權促進會理事長楊憲宏眼裡，這並非「互利共生」，而是「收買」乃至「豢養」。

楊憲宏表示，國際奧委會主席自薩馬蘭奇以來，根本是幫中國跑腿的「幫辦」，中共收買的國際組織不只有國際奧委會，更已經直接主導聯合國15個專業機構中的4個，成為主導聯合國機構最多的國家。

「中共不外乎是用3個東西收買，用錢、女人以及活摘器官供人長命百歲，用這3項收買不能叫『共生關係』，那叫做『收買』，」楊憲宏直言，中國是元兇，國際奧委會就是幫兇。

報導指出，掌權國際奧委會長達21年的薩馬蘭奇，助中國於1979年取得國際奧委會的合法席位，為中共政權合法性的國際承認貢獻卓越。爾後更近一步矮化「中華民國奧委會」為「中華台北奧委會」，改會旗為梅花旗，貫徹「一中」政治立場，被中共視為海外統戰的巨大成功。此後，薩馬蘭奇更支持中國申辦2008北京奧運，並不惜公開以「體育不應政治化」旗幟遮掩中共於西藏殘酷鎮壓的行徑。

中共則將之稱為「中國人民的老朋友」，不僅在天津為其設立紀念館，更以供養「薩馬蘭奇體育發展基金會」來收買薩馬蘭奇兒子，可見中共政權為了控制國際奧委會，不惜砸下重金血本，而國際奧委會與薩馬蘭奇家族早已被握在掌中，坐實幫凶一說。