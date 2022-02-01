〈時評〉2022後中國對台灣策略解析

嚴厲執行清零政策的中國，接連兩年在農曆春節前出現本土疫情，讓都市裡不少外地人, 在工作單位的壓力下，連續兩年沒法返鄉過年。圖為南京火車站返... 嚴厲執行清零政策的中國，接連兩年在農曆春節前出現本土疫情，讓都市裡不少外地人, 在工作單位的壓力下，連續兩年沒法返鄉過年。圖為南京火車站返鄉人潮。（TN配圖, 來源: 中新社/中央社)

政治大學東亞研究所所長王信賢1月28日接受德國之聲訪問時表示，中國官方近日高調宣傳「新時代黨解決台灣問題總體方略」，跟中共二十大的新部署和主張有關。

他表示，北京對於「統一後」的安排越談越多，但他有一項最新的觀察，認為「一國兩制」這個「手段」未來可能會被淡化，雖然方案不會消失，但考量「總體方略」，中國國家主席習近平可能提出一個超越「一國兩制」的完整體系或全新的概念。

王信賢表示，雖然還難以推測實際內容，但他認為新的方案可能會「更具實踐面」。他表示，習近平近來講話中，「一國兩制」都放在港澳，未特別與台灣連結。此外在「第三次歷史決議」，習近平地位已超越鄧小平，在涉台議題上，在美中關係變化下，應該也會追求超越鄧小平所提出的理念。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳1月28日則對德國之聲說，中國各界2021年涉台談話次數增加，「解決台灣問題總體方略」其實是集結習近平十九大以來涉台重要談話。他認為，中國對台政策短期不會有太大改變。

他表示，解決台灣問題對北京來說是「歷史的使命」，對台將持續強化「三手」:第一手，透過武力準備推動「反獨」、加大軍機繞台對台灣施壓，防範外力介入;第二手強化「促融」，利用福建地區和金馬推動「同等待遇」和社會經濟融合。第三手是加強「促統」。

張五岳說，北京未必會在二十大提具體的時間表或方案，但一定會在政策上越來越清晰，「透過人大單邊立法、相關作為和政策宣誓表達反獨促統跟促融」。

美中博弈影響兩岸談判

中國官方多次強調，要「牢牢保握兩岸關係發展的主動權跟主導權」。近來不同學者提出，兩岸談判的機會「微乎其微」，未來將是中國「單方面、一次性處理」。王信賢和張五岳則認為，兩岸談判關鍵在於美中關係。

張五岳說，兩案要談判得有「互信」，但現在習近平與台灣總統蔡英文不可能接受對方談判前提，使談判現在變成「假議題」。

他認為，北京最後仍會主張談判，但是「以武逼談」，而這關鍵就是美中博弈後大國力量的消長。他說:「北京的立場認為美中『大兩岸』決定台海『小兩岸』。」

張五岳提到，很多學者談到3個10年，第一個10年就是2020到2030，美國總體國力領先，中國擁有局部優勢，但2030到2040，美中之間國力可能在「伯仲之間」。北京認為，2040以後，中國至少在亞太地區，在第一島鏈國力跟軍力可以遠遠超越美國。

他表示，北京會以階段性方式處理台灣問題，利用國力消長的優勢推進統一。他說:「如果說中方短期就急於解決台灣問題，甚至不惜跟美方全面性攤牌，甚至影響它國家總體的建設跟發展，我想是言過其實。」

王信賢也說，對於中國來說，「台灣問題」雖然鑲嵌在中國內部所謂的「中華民族偉大復興」，但和外部與美國在貿易戰後的競爭息息相關。

他從「中國的主觀願望」分析，統一時間表會跟以下幾個年份的重大事件是關鍵:2022年台灣「九合一大選」、美國期中選舉、中共二十大; 2024年台灣1月和美國11月進行總統大選; 2027中國建軍百年; 2035是兩個百年中間點; 2049則是時間表終點。

王信賢提到，二十大提出的相關舉措會在2024年得到驗證，北京會用這樣的方式持續探索統一台灣的方式，但是目標不會改變。

北京不在乎台灣民意?

北京有自己的時間表，但台灣主流民意卻和北京口中的「心靈契合」越走越遠。台灣政治大學選舉研究中心定期發布台灣人/中國人認同和統獨立場數據，台灣人認同在2005年首度超過「都是」之後，在2020年來到1992年調查以來最高的64.3%，2021也有62.3%，中國人認同到2021只有2.8%，都是的則為31.7%。

同一份調查，台灣人統獨立場到了2021年，維持現狀仍為多數，但偏向獨立的民眾從2018年開始從15.1%攀升到2020及2021超過25%的狀況。

王信賢認為，兩項調查的中間選項都是「避風港」，如果在沒有壓力的情況，數字差距會更大。他也表示，台灣人的「永遠維持現狀」，在北京看來就是「華獨」，同樣不會被接受。

他提到，習近平智囊「全國台灣研究會」會長汪毅夫 (2021年) 12月15日發文稱，「國民黨『頑固派』和民進黨『反動派』同質化是危險的，都是阻礙統一的主要敵對力量」。王信賢不認為這番話只是代表他個人，而是整個中共體系裡面，認為台灣已經沒有「統一力量」。

張五岳說，北京的對台政策「基本上是失敗的」，其高舉「反獨」、「促統」、「促融」跟台灣主流民意「相去甚遠」，但北京不會因為這樣而改變。

他表示:「誰說北京的對台工作是要以台灣內部為主要的考慮? 誰說北京的對台工作要爭取台灣民心?」

張五岳強調，如果這兩邊目標不同，「北京當然願意讓台灣民眾傷心、痛心也不會去改變他的立場和目標。」

他分析，這樣才可以解釋，為何2018以來，北京對香港政策都是「有害國民黨，幫蔡總統加分」，並說:「北京對台政策我們要很清楚，戰略上完全藐視台灣。」

但兩位學者都認為，北京在「戰術」上還是會持續想辦法爭取台灣民心，關注2022年台灣「九合一選舉」和修憲議題，加強和基層交流，並持續融合發展工作。

台灣該怎麼做?

兩位學者提到，北京公布「台獨頑固份子清單」沒有放入蔡英文或是賴清德，也許還留有轉圜餘地，不需「定性定調」只留下「鬥爭」的選項。

至於台灣方面，張五岳認為，現階段關鍵在「危機管控」、「避免誤判」，如何「親美」但是「穩中」很重要，讓「兩岸格局不發生結構性的變化」。在美中政策都在區隔對方政府和人民時，台灣政府得想辦法持續跟中國民間溝通交流，「對大陸民眾表達適度關懷和善意，降低雙方敵意」。

王信賢則提醒，台灣政府現在自然可以從「抗中親美」得到執政的正當性，但考量台灣整體安全風險，領導人要更加謹慎。他從蔡英文近來針對蔣經國的談話分析，認為她想「更從國家的大局出發做決策」，釋放出「讓大陸和台灣內部可以解讀為不是這麼『獨』的立場」，以爭取更多談判的空間。

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作者: 鄒宗翰