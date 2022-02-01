台灣燈會率先點亮雙主燈　上網票選愛河幸運色

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2022台灣燈會在今(1)日登場，將率先點亮雙主燈「光啟愛河灣」、「武營晚點名」，因防疫考量今晚地方燈區開幕儀式改採線上直播；至於中央燈區，則預計於2月15日元宵節當天點亮。高雄衛武營場域內規劃近5公頃「童趣光樂園」，以親子共遊共賞為主題，全區以「光、音樂、表演、互動、味道」五大元素打造「沉浸式體驗」。

來到光樂園，首先由作品《序曲－引路使者》帶領民眾進入，由數件飛行雕塑列隊齊聚，加上循序漸進的光影變化呈現群鳥引領人們前進的意象，象徵帶領人們尋找幸福的青鳥。緊接著迎面而來的巨型作品《源》，運用自然竹材交織編織成代表無限的「圓」，透過日間光線的投射與夜間燈效的設計，營造金色奇幻的懸浮視覺感受，彷若一個「金色起源」帶領你我進入一個無限想像的空間，窺視宇宙觀下的時空旅程。

本次童趣光樂園特別邀請來自日本的作品，《空氣人》作品長達25公尺以上，是一個以捉摸不定的空氣作為素材的彫刻作品，「空氣」雖然無法用肉眼看見，但實際上卻是充滿各種分子，是一個若有若無，充滿不可思議存在感的材料。另一件作品《蒲公英》透過光影互動，重現人們對蒲公英許願的模樣，當觀看者與藝術裝置互動時，彷若呼氣在蒲公英這個動作，棉絮會以光影形式飛到空氣之中，透過吹送蒲公英棉絮，傳遞祝福，提醒我們世界上也有相同的人在祈求和平與幸福。

此外，上網投票選出愛河的顏色，你可以參與決定愛河美日的幸運色，結果將於每日晚間6時宣布，展演時間為每日晚間7時起至12時，詳細資訊請於官網查詢或投票去。