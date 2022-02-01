台灣「掃黑英雄」前法務部長廖正豪除夕夜離世　享壽75歲

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣前法務部長廖正豪在除夕夜逝世，享壽75歲。

有「掃黑英雄」美譽的前法務部長廖正豪於1月31日晚間過世，出生嘉義六腳鄉，國立台灣大學法律系畢業，自1995年2月起，便以第1位台籍、非情治系統出身的法律人身份，擔任法務部調查局局長，繼任馬英九後的法務部長，一上任即開始執行掃黑行動，獲得九成民眾支持的高度肯定。

在1996年自馬英九手上接下法務部長一職後，廖正豪即開始執行掃除黑金工作，包含將四海幫前老大蔡冠倫等送到綠島關押、宋七力顯相館案、嘉義縣前議長蕭登標案等，成為台灣歷史上民意支持度唯一達到96％的法務部部長，並積極推動組織犯罪條例之立法，配合洗錢防制法、毒品危害防制條例、犯罪被害人保護法、證人保護法等的制訂。

1997年蕭萬長接任行政院長，後在政策無法得到行政院支持下，廖正豪落淚辭去法務部長一職，之後一度想選台北縣長「東山再起」，但考量個人及家庭因素，再沒有投入官職。

據了解，廖正豪近幾年來身體頻亮紅燈，不僅心臟裝有支架，這幾個月的健康狀況更是每況愈下，從去（2021）年11月起多次出入醫院，基金會也由女兒協助接手，數周前再度住進加護病房於除夕夜病逝。