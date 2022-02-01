台灣桃園再增5處確診者足跡　曾到網室菜園及便利超商

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(1)日新增16例本土確診，其中有7例在桃園。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。發言人莊人祥表示，個案9例發生在高雄，7例在桃園。大溪某物流公司相關增加4例，其中3名是員工、1名是家人，該公司累積有6例確診。

莊人祥說，目前整個公司已採檢343人，除了3人陽性，其他都是陰性，其他員工陸續安排採檢當中，預計會擴大採檢700多人，目前初步匡列207人居家隔離。

桃園市政府發布新聞稿，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18885及案18950，從1月17日至30日期間的公共場所足跡，經疫調後再公布案18886及案18975從1月24日到30日的公共場所足跡。

相關個案1月17日至29日曾到八德區重慶街網室菜園；1月19日晚間曾至八德區興仁路「7-11靖欣門市」；1月23日及30日曾至八德區「大湳市場」；1月24日下午曾到八德區的「興豐藥局」；1月24日至29日曾到八德區「GW群維車行」；1月28日晚間曾到大溪區「福南宮」；1月29日上午曾到桃園區「新永和市場」；1月29日至30日曾到大溪區「全家大溪仁美店」。

桃園市府提醒，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。