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高雄大寮幼兒園6匡列者發病 全台走國中生父親也確診

今日高雄新增9例，6例與大寮幼園相關，2例為高雄港群聚相關，1例為確診的新北返高雄國中生之父。親。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/01 16:50
高雄市長陳其邁今（1）日表示，高雄新增9例本土確診，其中6例為大寮幼兒園已匡列幼童，傳播風險低。（圖／防疫高雄市政府記者會）

高雄市長陳其邁今（1）日表示，高雄新增9例本土確診，其中6例為大寮幼兒園已匡列幼童，傳播風險低。（圖／防疫高雄市政府記者會）

（台灣英文新聞／ 醫藥組 綜合報導）高雄疫情持續延燒，今（1）日全國新增16例，9例在高雄，高雄本波疫情確診個案累積達104例。高雄市長陳其邁表示，目前發病者多為已已匡列之接觸者，風險已在市府控制範圍內，民眾無須過於擔憂。

陳其邁今日於疫情記者會上表示，高雄本日新增9例，其中有8例為居隔期間發病。他強調，目前高雄流行狀況，疾病潛伏期很短平均3、4天發病，這幾天幼兒園學童會陸續發病，因在病毒潛伏期已經匡列，風險在市府控制範圍內，請大家不用太緊張。

陳其邁說明，8例居隔發病中，有6例屬於大寮幼兒園傳播鏈，其基因定序屬於BA1，與高雄港的BA2基因序列不同。台灣最近流行病毒株屬北部地區，初步排除與高雄港相關，但還需比對以釐清自何而來。

高雄市衛生局潘炤穎指出，高雄港群聚案今日再添兩例，為先前確診者案18186同住家人，分別為五歲及六歲，皆已經匡列在案，採檢陽性確診。

另外新增1例為昨日引發北中南地區集體關注的12歲確診國中生（案18905）的父親（案18942)。潘炤穎進一步表示，18905新增一足跡為27日上午11點05分到11點15分在哈客資訊廣場有限公司以及三井3C高雄建國店。28日中午12點39分至13點30分在鳳山區五甲路一餐廳用餐。案18942的足跡如下圖所示。

至於高雄港最新分支牙醫診所醫師（案18889）確診，診所總計匡列122人採檢，目前僅牙醫師驗出陽性，無相關案例增加。

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