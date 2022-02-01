台灣畫家參展加拿大新年藝術節　虎年探動物保育和大自然共生

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)加拿大新年藝術節 LunarFest 今年再度從台灣取材，引用已故素人畫家洪通及魯凱族新銳藝術家杜寒菘的作品，連結虎年的策展主題「Together, Stronger」，回應後疫情時代對人類永續的再思考。

加拿大新年藝術節舉行至今已超過10個年頭的 LunarFest 每年於溫哥華、多倫多兩都會區盛大慶祝，是加拿大指標性的冬季藝文節目。今年受疫情影響大多數活動必須線上舉行，已經是三度與台灣原住民藝術家合作。

今年來到虎年，主辦方加拿大亞裔活動協會(Asian-Canadian Special Event Association)從現代的老虎處境發出提問，訴求人類若要強大，必定需要追求人與人以及人與動物之間的共好狀態。

協會執行長吳權益說，台灣石虎與『流域收復』的故事就是人類和大自然共生的典範，瀕臨絕種的石虎在動物保育人士與苗栗農民的共識下，農夫不再噴灑農藥，還原稻田的生態。這樣的合作讓稻田產出更健康友善的米，也讓石虎可以回到田裡尋找田鼠等動物維生，不再誤食農民的家禽，躲過了被農民獵殺的命運。

原住民插畫家杜寒菘筆下的 Lrikulau 里古烙（雲豹）也立刻就被主辦方相中，積極取得授權在加拿大展出。雲豹是台灣魯凱族重要的精神象徵，據傳魯凱族人是在雲豹的指引下才找到能夠安居樂業的土地「舊好茶」，因此杜寒菘從小就受父執輩耳提面命，魯凱族人不可以獵殺雲豹。不過，他卻也一次次在朋友的婚禮喜慶上，目睹雲豹皮被他族當作地位象徵的披肩。

民國67年被迫遷離舊好茶又經歷雲豹自瀕危到現在不見蹤跡，杜寒菘以繪本 《Lrikulau 里古烙》記下雲豹的故事，希望召喚族人一同回到舊好茶那樣的美好時光。LunarFest 以杜寒菘的作品標誌人們口中的虎虎生風與現實老虎的瀕危處境之間，存在難以啟齒的尷尬。

LunarFest 自2019年起與溫哥華旅遊局合作展開另一項計畫「城光藝境(The Lantern City)」，一步步打造以整個城市為展場的新年燈會，洪通與杜寒菘的作品都受邀參與，前者的紅底畫作豎立在溫哥華美術館，後者則呈現於當地文創重鎮固蘭湖島(Granville Island)。

50歲才開始作畫的洪通短短不到20年的創作生涯對台灣美術史產生莫大衝擊，他的出現代表著本土藝術開始受到重視、學院之外的素人畫派崛起。作為1970年代台灣民眾耳熟能詳的傳奇畫家，台南市立美術館更在2020年推出洪通百年特展。而這次主辦方選用洪通的兩件作品，要以其在台灣美術史的定位呼籲溫哥華必須要有對多元的開闊胸襟。

除了兩位畫家以外，主辦方找到台灣的琵琶音樂家林慧寬與編曲家董昭民為燈會創作配樂《織音(Woven Melodies)》。具有太魯閣族背景的董昭民以原住民織布文化為靈感，將各種器樂層層堆疊，並以太平洋的浪潮聲響串起了臺灣和加拿大。活動提燈由紙藝藝術家盧妍均以藏寶盒為概念創作虎年燈籠，串聯加拿大山貓及台灣石虎，宣傳台灣民間對石虎保育的努力。