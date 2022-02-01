安理會討論俄烏邊境問題 俄美針鋒相對

俄烏衝突華盛頓與莫斯科喬不攏，已上升到聯合國安理會，美國大使格蘭菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）（圖中）與俄國駐聯... 俄烏衝突華盛頓與莫斯科喬不攏，已上升到聯合國安理會，美國大使格蘭菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）（圖中）與俄國駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）在會上針鋒相對。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）面對與俄國就烏克蘭邊境問題的雙邊談判僵局，美國要求聯合國安理會召開了臨時會議進行討論，此舉引發俄國不滿，雙方在會議上互相指責，談判依舊毫無進展。

美國大使格蘭菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，俄國在與烏克蘭的邊境上駐紮了超過10萬士兵和大量的坦克、火炮與飛彈部隊，且裝備與人員數量仍在持續增加中，這也是數十年來歐洲所觀察到，俄國最大規模的動員行動，未來甚至可能還會在烏克蘭北面與白俄羅斯的邊境增兵至少3萬。

俄國先是試圖杯葛會議舉行，不過最後以10票贊成2票反對失敗。會議上，俄國駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）反駁美國論點表示，俄國在邊境駐軍是常態，人員與裝備的調動完全不干華盛頓的事，聯合國沒有俄國將入侵烏克蘭的證據，西方國家的臆測完全是歇斯底里，且嚴重干涉了俄國內政。

無論俄國怎麼說，西方國家已認定烏克蘭戰爭隨時有發生的可能，除了開始研議實質制裁內容外，繼加拿大撤回部分外派人員後，美國也以「俄軍不尋常的大規模調動」為由，自白俄羅斯、烏克蘭撤離外交人員家屬，此舉招致烏克蘭強烈的不滿，外界則懷疑歐美可能會放棄自己的盟邦。

另一方面，談判仍在持續進行當中，昨（31）日俄國總統普丁與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通了電話，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則將於今日與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再度會晤，並透露已有收到俄國降低緊張局勢的建議措施。

格蘭菲爾德說，這件事情完全可以靠外交手段解決，俄國必須要想清楚入侵的代價，另一方面美國將密切與歐洲盟邦和烏克蘭交換談判內容，以謀求有效的解決方案。