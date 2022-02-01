耳道辨識聽過嗎？蘋果新專利AirPods防盜升級

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）指紋、臉部辨識不夠看！科技巨頭蘋果公司最新專利「耳道生物識別技術裝置」已獲得美國專利及商標局（USPTO）許可，未來AirPods耳機不怕被盜用，也許也能應用於手機解鎖。

英媒《每日郵報》引述追蹤蘋果專利的《Patently Apple》網站指出，蘋果於美國專利及商標局（USPTO）申請的「耳道生物識別技術裝置」（Ear Canal Biometric Device）專利，已於當地時間1月27日獲得許可。該項技術能透過使用者耳道所反射的聲波，辨別用戶身分。

目前，AirPods及其他耳機存在相當安全風險，任何人皆能配戴，可輕易透過語音助理Siri執行各項指令，獲取私人資訊。

未來若AirPods耳機遺失或遭竊取，新的專利生物辨識技術可有效杜絕非授權用戶的操作與使用權限，從而加強安全性及防盜。

蘋果並未在專利中提及AirPods，因此該項技術可能將以新名稱亮相，與指紋及臉部辨識同樣應用於生物識別解鎖。

報導也指出，關於用戶身份驗證或可透過無線耳機接收語音輸入或步伐特徵達成。當耳機接收使用者語音輸入後，透過與所儲存的聲紋進行對比，從而辨識是否為已授權用戶。此外，也可經由手機或智慧穿戴裝置如Apple Watch，對比用戶的行走、跑步時的步伐、步幅等特徵來進行確認。目前該項專利尚未公佈具體上市時間。