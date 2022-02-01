台灣2/1/新增60例新冠肺炎確診　16例本土個案、無新增死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增60例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及44例境外移入(7例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自馬來西亞(20例)、美國(6例)、英國(3例)、日本(2例)、波蘭、菲律賓、越南、巴西、印度、巴拿馬、瑞典及法國(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月17日至1月31日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,684,887例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,665,865例排除)，其中18,850例確診，分別為3,715例境外移入，15,081例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。