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台灣不敵中共施壓？中華奧會：派員出席冬奧開閉幕式

冬奧再過3日即將開幕，歐美多國公開表示外交杯葛，台灣代表團卻臨時急轉彎參加開閉幕式，態度轉變令人瞠目結舌。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/01 12:39
中華奧會行前反水，決議台灣代表團參與北京冬奧開閉幕式。（圖／美聯社）

中華奧會行前反水，決議台灣代表團參與北京冬奧開閉幕式。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 體育組 綜合報導） 媒體日前報導，為免遭主辦方矮化國格，政府定案我代表團不參加冬奧開閉幕式。然31日中華奧會急轉彎，在國際奧會「多次通知」要求下，竟同意參與開閉幕式，自取其辱的作為令人不解。

北京冬奧4日即將開幕，先前有報導指出，因預估中國將於開閉幕式中，以進場順序及「中華台北」之稱呼，矮化台灣展現「一中」立場，行政院與教育部、陸委會等部會數次商議，在不影響選手參賽情況下，定案我代表團不參與開閉幕式、官員依例不隨團前往。

然而，中華奧林匹克委員會31日發布新聞稿，打臉所謂的政府定案。

中華奧會提及，「基於防疫及交通因素，我代表團原規劃將不派員參加開閉幕式，然自1月29日起，多次接獲國際奧林匹克委員會通知，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮」，字裡行間可見國際奧委及其背後中共當局施壓痕跡。

中華奧會表示，基於遵循奧林匹克團結的基本精神，及雙方長期良好互動及相互理解下，中華奧會近日與體育署等相關單位磋商後，在兼顧防疫與團員健康前提下，決定調整規劃，配合政策派員出席開閉幕典禮。

冬奧再過三日即將開幕，歐美多國公開表示外交杯葛，台灣代表團臨時急轉彎參加開閉幕式，態度轉變令人瞠目結舌。
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