不只見賀錦麗 謝長廷：賴清德與日本特使會談

駐日代表謝長廷與來訪的自民黨青年局長小倉將信 （左3）等人會談。 駐日代表謝長廷與來訪的自民黨青年局長小倉將信 （左3）等人會談。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）駐日代表謝長廷31日露透，副總統賴清德日前出訪宏都拉斯時，曾與日本特使宇都隆史進行會談。

執政的自民黨青年局長小倉將信，率青年局主管鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等數位眾議員，前往位於東京白金台的駐日代表處拜會謝長廷，雙方談及台日友好互助、台灣入CPTPP、半導體供應鏈等議題。

小倉去年10月就任自民黨第52任青年局長，其妻為日台僑團體「全台連」會長趙中正的女兒。

謝長廷向一行人透露，賴副總統參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，曾與日本特使、參議員、前外務副大臣宇都隆史進行場邊會談。

據悉雙方會談中談及台灣防疫經驗、台日未來防疫、獨裁政權的武力威脅等議題。賴清德感謝日本六度贈台疫苗，雙方也言及日本目標2050年達到碳中和的議題。

小倉表示，在國際場合上，台日能有這樣特別安排，凸顯台日的特殊關係。謝長廷則強調，台日是同享民主自由人權價值觀的國家，國際場合能互相合作、援助是好事。

謝長廷也提及，台灣當務之急是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），盼日本能持續支持，也指出中國背後的阻撓。

小倉肯定台灣是日本非常重要的夥伴，是共享自由民主等價值觀的重要國家。自民黨青年局願當領頭羊，促使日本政府堅定挺台立場。

小倉也提出台日在第3國建立更進一步關係的想法，如於今年8月在帛琉召開三國會議，就特定議題進行討論。此外受疫情影響，青年局訪台行程無法成行，但小倉期盼今年5月青年局主管訪台能順利成行。

一同與會的西野太亮是熊本縣熊本2區眾議員，去年底首度當選。他表示很高興台積電將到熊本縣設廠，會盡力協助人才招攬、國際學校設立等相關情事。

小倉認為，日本擅長半導體素材以及製造裝置，組裝則是台灣強項，希望台日相輔相成，建立良好合作關係。

自民黨青年局由45歲以下國會議員、地方議員及青年黨員組成，是自民黨與台灣最重要的交流窗口之一。青年局已有多位擔任局長的政治人物之後成為首相，被稱為「首相的搖籃」。