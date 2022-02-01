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賴清德出訪前夕美艦過台海 港媒稱挑釁美軍重申符合國際法

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/01 10:33
美國海軍第七艦隊飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey）22日航行經過台灣海峽。(U.S. Indo-Pacific Command Twi...

美國海軍第七艦隊飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey）22日航行經過台灣海峽。(U.S. Indo-Pacific Command Twi...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）港媒近日揭露，美國海軍第七艦隊飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey，DDG-105）曾於1月22日穿越台灣海峽，為今年首次。美國軍方發言今（1）日向中央社證實該項消息，並強調符合國際法。

港媒《東網》31日以「挑釁大陸」為題，引述美國海軍第七艦隊發言人西姆斯（Hayley Sims）表示，今年杜威號於1月下旬首次通過台灣海峽，時間正好在副總統賴清德出訪前夕。

中媒《新浪軍事》則是在31日報導，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。並譴責美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國軍方發言人於今（1）日向中央社證實杜威號22日行經台海一事，時間點正好是賴清德出訪宏都拉斯前兩天。美方重申該次行動符合國際法，在國際水域的例行航行。

根據美國軍方資料，自2021年元月拜登上任以來，當年度美國軍艦12度航行經過台灣海峽。美軍也多次強調，美艦通過台灣海峽，展現美國對於自由開放的印太區域之承諾，無論是航行、飛行或執行任務都是符合國際法的規範。
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