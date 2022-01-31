高雄疫情延燒！高雄港群聚+5 大寮幼兒園3匡列者確診

高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自高雄市府直播影片） 高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自高雄市府直播影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）高雄市今（31）日新增9例確診，其中5例與高雄港群聚相關，3例為大寮幼兒園匡列對象，另一例則為新北個案轉移到高雄。

（圖／高雄市政府提供）

今日國內新增17例本土確診，9例在高雄，其中案18889、18890、18902、 18903以及 18904與高雄港群聚相關。

高雄市長陳其邁今天下午於記者會指出，高雄港群聚相關的5例確診案例中，其中3例為已匡列對象於隔離期間發病，1例為確診者同大樓對面鄰居。第五例案18889則屬於高雄港第二波感染，1888為牙科診所醫師，因接觸高雄港確診者染疫，診所其餘職員目前採檢陰性，陳其邁表示將重點關注牙科診所後續。

陳其邁表示，大寮幼兒園3例行增確診為已匡列對象，2例為同班，1例不同班，但都位於同一樓層。因大寮幼兒園一開始就採擴大匡列，所以風險相對較低。

高雄市衛生局潘炤穎公布個案足跡，案18889為30多歲男性，旗津牙科診所醫師，28日被匡列，當天出現頭痛、喉嚨痛症狀，31日確診。25日下午3點曾前往全家高雄中福店，27日中午光顧新興區林森一路大溝頂女兒紅滷味，下午前往七賢路禮拜堂、7-11信賢門市、7-11自強門市；28日上午10點半到Mazda汽車加達民族所，並於下午6點去過大洋洲海產。

案18904為40多歲女性，為案18469的接觸者，隔離期間二次採檢陰轉陽，27日晚上曾到台灣中油-上豐加油站，28日下午近2點至旗津榮星西點麵包，29日上午9點多曾造訪過鹽埕區府北路OK超商。

案18882為30多歲男性，為18820接觸的匡列對象，30日出現喉嚨乾症狀，31日確診。26至28日傍晚曾到仁武區鳳仁路的月月旺早餐店消費；27日傍晚進過全聯大寮店，28日傍晚則到過家樂福便利購鳳山甲一店。

案18891為30多歲女性，29日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀。26日中午和晚上去過全聯大寮店，27日上午到大寮手工蔥抓餅消費，晚上到過鳳林三路春聯路邊攤和有利海鮮肉品大寮店。

至於新北移入的案18905，25、26日在至台中遊玩，26日後待在高雄。期間曾於26日接觸一名從中國回台的親人，該位親人於10日入境並在24日完成隔離，相關疫調以及感染源仍在調查中。

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（圖／高雄市政府臉書）