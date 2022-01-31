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【果真刮刮樂】「想跟丈夫永遠在一起」北台灣女子中100萬　甫當爸運氣旺•台南有人中200萬加BMW汽車

▲另外一名刮出百萬獎的是新竹縣一名50歲男子，謙稱是在「老天爺安排」下中獎。▲根據台彩資訊，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元有5個，二獎「200萬加BMW汽車」共9個，三獎100萬元多達650個，截至29日止，已刮出1個頭獎、2個二獎、121個三獎。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/31 16:22
此為示意照~~農曆春節到來，台彩今年宣布春節大樂透28日起連開15天，為史上最長，並增開360組獎金新台幣100萬元的「春節大紅包」，歡...

此為示意照~~農曆春節到來，台彩今年宣布春節大樂透28日起連開15天，為史上最長，並增開360組獎金新台幣100萬元的「春節大紅包」，歡...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）春節到，很多人會購買刮刮樂試手氣，一名女子想跟丈夫永遠在一起，選擇17號作為自己的幸運號碼，果然刮出「2000萬超級紅包」3獎、新台幣100萬元。

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台彩表示，新竹市一名年輕女子到投注站指定購買17號的刮刮樂，刮的時候特別緊張，每個區塊都仔細刮乾淨，並請店員協助對獎，確認中獎金額後趕緊打電話給丈夫報喜，女子表示，希望與相愛的丈夫永遠在一起，才挑選17號，沒想到幸運中獎。

另外一名刮出百萬獎的是新竹縣的一名50歲男子，則在「老天爺的安排」下中獎。

男子喜歡10號，平常有購買彩券習慣，多選擇10號，也曾幸運中過獎，當天挑選刮刮樂時，發現有2張「2000萬超級紅包」並排在一起，剛好2張都是10號，當下覺得真是「老天爺的安排」，2張都買。

果然，其中一張中100萬元，男子表示，將善用這筆錢做公益、行善念，財神爺才會再次降臨。

每逢春節，台彩都會推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，一名30幾歲男子最近剛當爸爸，日前經過台南一家投注站時遇雨，進店避雨並用自己幸運號碼13號買一張，幸運刮中二獎「200萬加BMW汽車」。過程相當戲劇化。

根據中央社, 經銷商描述，男子日前經過投注站時遇雨，因而進店躲雨，選擇自己的幸運號碼13號買一張，刮到一半發現有個沒見過的符號，細看竟然是一輛車子，當場開心的向老闆報獎。

由於男子最近剛當爸爸，台彩發言者笑說，果然「娶某前、生子後」的運氣特別好。

根據台彩資訊，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元有5個，二獎「200萬加BMW汽車」共9個，三獎100萬元多達650個，截至29日止，已刮出1個頭獎、2個二獎、121個三獎。

【果真刮刮樂】「想跟丈夫永遠在一起」北台灣女子刮中100萬　甫當爸運氣旺•台南一男子中200萬加BMW汽車

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