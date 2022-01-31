【更新足跡】新北男童遊台中返高雄 感染源不明足跡多處一次看

新北個案18905曾於25、26日出遊台中多處景點、餐廳，並隨母親返回高雄娘家。（圖／ 中央社） 新北個案18905曾於25、26日出遊台中多處景點、餐廳，並隨母親返回高雄娘家。（圖／ 中央社）

（台灣英文新聞／ 醫藥組 綜合報導）台中市長盧秀燕今（31）日臨時召開記者會，公布北部確診個案（18905）在台中的旅遊足跡，並增設3個社區篩檢站，呼籲足跡重疊或有疑似症狀的民眾前往免費篩檢。

盧秀燕今日下午表示，新北市通報一名無接種疫苗的12歲確診個案，有台中旅遊足跡。1月25、26日曾與母親在台中2天1夜遊，足跡廣泛，遍及車站、知名夜市、餐飲及景點。

根據中央流行疫情指揮中心公布資訊，案18905在1月29日發病，30日採檢，31日確診，目前感染源不明，仍在調查中。

中央社指出，該名確診者Ct值為22.8，從20日開始放寒假後都未到校，25日隨母親到台中遊玩，26日入住高雄母親娘家居住因此轉為高雄個案，目前匡列接觸者4人，都已通知採檢，也已通知台中、高雄衛生局進行相關防疫作業。

新北衛生局指出，案18905在25日上午從板南線的捷運新埔站搭車前往捷運板橋站，並從板橋火車站轉乘自強號121次列車前往台中火車站。

根據台中衛生局，案18905與母親曾搭乘台中市300號、79號、307號公車，到過旅禾泡芙之家審計旗艦店、古猗園灌湯包店、元春鐵板燒中華店、信兵衛生魚片店、鐵枝路咖啡交易所等多間餐廳、咖啡廳等，入住高苑商旅中正店。

高雄市長陳其邁下午在防疫記者會中指出，案1890526日晚上6點多搭乘台鐵自強號175車次，從台中回高雄新左營站，隔天傍晚搭乘公車紅90從大中路口到捷運新光三越站，晚上到高雄大遠百，28日中午他搭乘捷運從巨蛋站到前鎮高中站，傍晚從前鎮高中站搭回巨蛋站，也去過漢神巨蛋購物廣場。

盧秀燕指出，台中市從除夕到初二增加三個社區篩檢站，呼籲足跡重疊或有疑似症狀的民眾前往中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓側門後端戶外篩檢站（1/31-2/2）、中山醫藥大學附設醫院急診戶外採檢站（2/1）、澄清醫院(平等院區)急診室篩檢站（1/31-2/1），進行相關篩驗。

台中市府提醒，曾出入相關場所的民眾需進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應盡速配戴口罩，不得搭乘大眾交通運輸，就近至社區採檢院所就醫。

(圖／台中市長盧秀燕臉書）

(圖／翻攝自台

（圖／高雄市政府臉書）