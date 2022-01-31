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過度依賴俄天然氣供給　北約：俄烏若開戰將使歐盟陷入被動

北約願與俄國就軍備管制和信心建立措施（CBD）內容展開談判，但仍咬死不撤軍、不排出烏克然入會員國的可能性。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/31 13:41
俄烏衝突，仰賴俄國供應1/3天然氣成歐盟軟肋。（圖／美聯社）

俄烏衝突，仰賴俄國供應1/3天然氣成歐盟軟肋。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）面對烏克蘭與俄國局勢的升級，亟欲有積極作為的歐盟面臨一個很大的問題，那就是高度依賴俄國的天然氣供給，北約警告，這在戰略上將歐盟置於較為不利的局面。

由於後疫情時代產業復甦帶來的能源需求與運輸工人的缺乏，歐洲地區陷於燃油、天然氣不足帶來的價格高漲已有數個月，如果俄國因烏克蘭問題對歐盟減少輸氣，無疑將會把燃油價格推上另一個高峰，進一步衝擊歐洲經濟。

歐盟地區有三分之一的天然氣源自於俄羅斯，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）昨（30）日指出，現在的局勢暴露出過度仰賴單一能源供給的困境，北約各盟國已認知到此一問題，未來會盡力分散能源進口。

俄國安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）強調，歐美對俄國正威脅著烏克蘭安全的指控荒唐至極，俄國不想要戰爭，也不需要戰爭，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則說，俄國提出的要求北約仍未給出正面答覆，北約應申明其安全承諾並給出解釋，以協助降低地區緊張態勢。

現階段北約的態度十分明確，那就是不會自東歐會員國撤軍，也不完全排除烏克蘭在未來加入的可能性，不過願意與俄國就軍備管制和信心建立措施（CBD）內容展開談判，另一方面，英美兩國的國會已開始研議制裁俄國的確實質措施。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）說，普丁入侵烏克蘭的意願其實不高，因此現在就是用外交手段和制裁措施進行嚇阻，以此讓俄國打消念頭。
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