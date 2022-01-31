【宏都拉斯行】賴清德圓滿返國 隔離不忘拜年

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）副總統賴清德結束宏都拉斯行於昨（31）日返台，預計於台南進行14+7天隔離和自主健康管理。今（31）日上午也發文向大家拜年。

賴清德此次擔任特使出訪宏都拉斯、參加新任總統卡蕬楚就職典禮並鞏固邦誼的任務圓滿達成，昨日他於臉書發布影片，記錄此次行程的心聲。

賴清德表示，「在為期六天29713公里的行程中，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓我感觸特別深刻。」

賴清得提及卡蕬楚總統的演說，「從她點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題，抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題。我深刻感受，台灣真是一個幸福的國度，他們所關心的問題，台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一渡過。

現在我們在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良。我們帶著『Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping！』的信念，讓世界知道台灣有能力為世界付出，更願意貢獻我們的力量。」

賴清德表示，「台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果，感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘，士人商家協力奮鬥，醫療人員站在第一線，國軍保家衛土，以及榮民早期的開山鑿路…各行各業都在自己的崗位上，競競業業、踏實努力，不分先來後到，都在打造台灣成為我們共同的家，為了這個家，我們一定要團結努力，繼續前進。」

「台灣一代一代的傳承，台灣的未來也將慢慢要傳承到年輕朋友的手上。我們的年輕朋友們，渴望求知，渴望求變，渴望讓台灣跟世界接軌；更美好的台灣和世界，需要更多年輕人的參與，」賴清德說。

賴清德於專機上發表談話。（影片／賴清德臉書）

正在隔離中賴清德今（31）日也祝福國人同胞，福虎生豐、事事如意。 他表示，過去這一年，台灣經歷了許多考驗，「但我們彼此扶持、團結努力，不僅克服了挑戰，更讓世界看見台灣的勇敢與堅韌，我想要特別感謝，每個為台灣打拚的朋友們，今年辛苦了。」

賴清德期許，明天就是新年的開始，「我要與我的導盲犬好朋友，一起來跟大家拜年，說聲新年恭喜，祝福全體國人同胞，健康平安身邊繞、旺福旺財心情好！」

蔡英文昨晚也特地在臉書發文，歡迎賴清德在6天5夜的鐵人行程後圓滿歸國。

蔡英文表示，「感謝賴副總統、 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 大使，以及特使團所有同仁的共同努力，順利完成 #三個深化 的任務。不僅達成我國與宏都拉斯兩國之間深化邦誼、深化合作的兩項任務；也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動，深化了民主台灣的國際參與，也提升台灣的國際能見度。」

蔡英文也感謝，所有的夥伴，犧牲過年假期，為台灣打拚。她喊話，「新的一年，我們繼續讓台灣走向世界！」