志玲姐姐生了！小天使除夕與大家相見歡

台灣名模林志玲與日本男星AKIRA31日宣布升級一家三口的好消息。（圖／林志玲經紀人 提供） 台灣名模林志玲與日本男星AKIRA31日宣布升級一家三口的好消息。（圖／林志玲經紀人 提供）

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）大家都關心的志玲姐姐除夕送上大驚喜！今（31）日她在臉書公布當媽的好消息，姐夫AKIRA也發文分享喜悅。

許久不見的林志玲先前屢傳好孕到，沒想到除夕上午就在臉書與大家分享升級一家三口的好消息。她寫道：「Thank you for coming into our family. 終於、終於等到小天使誕生到我們家。」

林志玲表示，「很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁。」

隨文附上一家三口牽手照，滿滿幸福喜悅。文章並未透露小天使性別，網友從文章中使用的表情符號推測，可能是兒子。

AKIRA也在臉書上表示，「Thank you for coming into our family，只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來！」

升格父親的AKIRA也寫下感謝與對未來的期許，「明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始，謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己，希望大家能繼續給予支持與指教。」

林志玲也透過經紀人謝謝大家的關心，她強調，「細節就不多做分享，姐姐、姐夫終於盼來了小天使的到來，希望和大家共享喜悅，祝大家天天開心、保持健康，新年快樂噢！」

自由時報報導，林志玲經紀人證實，生的是一位屬牛的男寶寶。