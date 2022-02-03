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〈時評〉一個經國 各自表述 ──台灣人無法勇敢面對史實的悲哀

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/02/03 13:16
圖為坐落於中國浙江省杭州市西湖區的蔣經國舊居，是近代重要史跡及代表性建築 (台灣英文新聞記者, 攝於2018年8月) 

圖為坐落於中國浙江省杭州市西湖區的蔣經國舊居，是近代重要史跡及代表性建築 (台灣英文新聞記者, 攝於2018年8月) 

一月二十二日的「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕活動，總統蔡英文、前總統馬英九、台灣末代省長宋楚瑜、台北市長柯文哲等人，都應邀出席。

在這場綠、藍、橘、白全員到齊的盛會中，因為彼此切入的角度不同，註定「一個經國 各自表述」的必然出現，也註定讓國人看到尷尬、虛偽與曖昧的場景！

立場最尷尬的是蔡英文：以蔡英文在威權時代選擇服從的個性，今天要以站在威權對立面的全民總統身分，對當年的威權統治者給個蓋棺論定，又要避免落人「清算」的口實，自有其困難度，會出現左支右絀局面不難想像。

此所以，蔡總統只好把交出話語權的和稀泥包裹成「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」！

此所以，蔡總統對蔣經國與白色恐怖的連結，只敢以功過並陳的「讓我們能更公正評價⋯否則在台灣⋯有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，另外有些人則記得他所帶來的威權體制」，荒謬地將威權體制跟經濟發展與安全感，放在同一天平的兩端！

此所以，對已公然背叛蔣經國最經典的「不接觸、不談判、不妥協」的反共三不政策的那群人，只敢以拐彎抹角的「蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識」，來加以批駁！

立場最虛偽的是馬英九：當年，馬英九是蔣經國總統七年的貼身秘書，於今，馬英九是頭寮謁陵的常客，這樣的馬英九，看似對蔣經國忠心耿耿，實則是虛偽的假象。真相是，馬英九潛意識的化獨漸統、終極統一，蔣經國不知道！馬英九的綠卡，蔣經國不知道！

今天，馬英九推崇蔣經國「出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制」，看似寫給蔣經國的最佳墓誌銘，可惜那又是在建構騙人的虛偽假象！真相是，到蔣經國去世那天，國民大會、立法院、監察院四十三年未改選的威權體制仍未終結！警總為虎作倀的威權體制仍未終結！黑名單惡名昭彰的威權體制仍未終結！缺乏民意基礎的「老賊」霸占總統選舉權的威權體制仍未終結！

立場最曖昧的是柯文哲：柯文哲對蔣經國的「功」，如任內推動的十大建設，解除戒嚴、黨禁、報禁，開放中國探親，娓娓道來、一點也不含混；但是，自稱是228受難者家屬的柯文哲，對蔣經國的「過」卻只敢含混其辭說「威權時代發生的一些事情，作為掌權者也有他必須承擔的責任」，至於發生了那些事，連一件具體的（如白色恐怖的冤假錯案、黑名單、林義雄祖孫命案、或陳文成「被自殺」）都提也不敢提，不曖昧嗎？是斯德哥爾摩症候群嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）
蔡英文
蔣經國
威權
馬英九
柯文哲
七海文化園區

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更新時間 : 2022-02-03 13:40 GMT+08:00

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