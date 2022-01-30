台灣女星安以軒老公陳榮煉驚傳被捕拒絕合作　警方朝犯罪集團非法賭博和洗黑錢偵辦

安以軒老公陳榮煉昨(29日)遭澳門警方逮捕，將以不法經營賭博和洗黑錢兩個方向偵辦。(圖/安以軒臉書) 安以軒老公陳榮煉昨(29日)遭澳門警方逮捕，將以不法經營賭博和洗黑錢兩個方向偵辦。(圖/安以軒臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣女星安以軒老公陳榮煉昨(29日)遭澳門警方逮捕，將以不法經營賭博和洗黑錢兩個方向偵辦。

綜合媒體報導，德晉集團主席陳榮煉是身家百億的CEO，安以軒與他2017年3月結婚，婚後育有一子一女，大多時間在澳門生活，但疫情期間安以軒曾帶兩個孩子飛回台灣。

香港媒體《01》報導，澳門司警局發言人表示，該局去年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件（指洗米華案），現後續調查再拘捕2名本地澳門男子，其中1人就是陳榮煉。

澳門警方今舉行直播記者會表示，兩名遭警方扣留的疑犯是一名49歲陳姓男子，商人，澳門居民；另一人也是商人，34歲蔡姓男子。案情顯示，這兩人涉嫌從事網上賭博等相關犯罪活動，陳姓疑犯還經營操控不法賭博集團。警方將以犯罪集團不法經營賭博和洗黑錢兩個方向偵辦。

陳榮煉的「德晉集團」，日前傳出在中國涉嫌違法開賭，還設立非法賭博網站提供網址和電子投票帳號，涉案金額高達8.6億元新台幣。目前該集團的官方網站和臉書都已經關閉無法查看。

結婚時陳榮煉送上10克拉鑽戒，安以軒40歲生日則是收到約380萬台幣的勞力士鑽錶，今年結婚四周年紀念日收到美洲豹鑽戒，女兒滿一歲生日陳榮煉送上10.22克拉的鑽石。

安以軒經紀人對此則表示，藝人私事不回應，謝謝。