【楊憲宏專欄】一場順其自然也順理成章的台灣外交「必然突破」

副總統賴清德以總統蔡英文特使身分，代表台灣出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮。賴清德跟美國副總統賀錦麗也在這個場合見面交談。賴清德感謝美方對台灣「堅如磐石」（rock solid，美國國務卿布林肯用語）的支持，這場互動是順其自然發生，也是順理成章的發展。這並不需要特意的安排，是有脈絡可依的外交「必然突破」。

自從2020年2月，賴清德以副總統當選人（Vice President Elect）身份赴美到華府參加美國國家早餐祈禱會，美方安排他在會場坐在第一排，最靠近總統演講桌前面，官方也主動邀請他在國會山莊演講，並進入國務院拜訪，也與多位國會議員會晤。最終還安排賴清德與蕭美琴在駐美代表處的陪同下造訪白宮國安會。這次旋風式的華府行還去了2018年美國副總統彭斯發表「反共保台」演講的哈德森研究所，意義深遠。

2020那回華府行，事後一位駐台外交官私下表示，William （賴清德英文名）的表現讓華府各界人士印象深刻，大家都很喜歡他。

這回過境美國的安排就自然多了，因為都是「老朋友」了。特別有「老戰友」蕭美琴大使的陪同，一切當然順利。宏都拉斯之行，雖然有點敏感，但新當選的女性總統在陳水扁總統時代，訪問過台灣，仍有交情，主要是美國派出了副總統當特使，這個規格很高，穩住了陣腳，讓賴清德此行有了強大支撐。

兩位副總統在第三國見面，是必須經過外交互動與沙盤推演的，看起來如行雲流水般的互動與交談，也要雙方無縫接軌。只不過這原本就是既定的「規格」，William 又是大家很認識的人士，而美國副總統賀錦麗是身經百戰的政治家，他們的短暫打招呼，賴清德的感受是「非常大器，且親切自然」。這是很好的開始，未來會有更佳的互動發展。

從2018年起，川普政府推動美台高層互訪，美國官方就定位，希望將規格提升到「副總統訪美並到華府」，而事實上，2016年初，蔡英文總統當選，尚未上任前，美國智庫就曾經寫信邀請當時的「總統當選人（President Elect） 」可以造訪華府。

主要的動力來自2014年台灣關係法35周年，美國國會聽証會上，國會議員就曾經提出，美台交流不應限制台灣那時起任何層級的官員訪問華府。國務院就開始有了「新思維」。

一直以來，美國與台灣之間，有一種「默契」，台灣的總統、副總統、外交部長、國防部長「不會」訪問華府。這是美中關係良好時代的「心照不宣」。

現在「默契」打破了。美台都在挑選執行的「最佳時機」。仍然選擇從「副總統層級」來破冰。

從2016年走到2022年，這條路走得戒慎但不恐懼，因為美國朝野「心意已決」，一定要讓台灣重返國際社會，進行有意義的參與。中共説什麼道什麼都無法影響這個大時代趨勢。

賴清德副總統深知這個機緣得來不易，所以他的努力與表現都是全力以赴的三次方。從2020年開始到今天，他在台灣境內進行外交，與駐台使節互動很頻繁，打下很好的根基，在國際關注的議題如全球暖化的解決方案上，與國內企業界的會談也持續進行，這都是他從一個土生土長的政治家，轉換跑道到參與國務事務必經的磨練。

「台上10分鐘，台下10年工」，這是台灣政治人物從地方走向全國的重磅考驗，而未來的台灣，更要走向全球。William Lai 正一步步穩健走向這個世界舞台。