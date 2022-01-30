台灣1/30新增14例本土個案、40例境外移入　無死亡個案

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣30日新增54例新冠肺炎確診，分別為14例本土個案及40例境外移入，確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、8例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。



指揮中心說明，新增40例境外移入，落地採檢8例及居家採檢32例；移入個案為21例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(8例)、英國(5例)、中國(4例)、越南(3例)、柬埔寨(2例)、澳大利亞、香港、法國、日本、南非、菲律賓、加拿大及匈牙利(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月14日至1月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,659,833例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,640,850例排除)，其中18,735例確診，分別為3,633例境外移入，15,048例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。