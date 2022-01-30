歐盟向WTO控中國歧視性貿易 澳洲：將爭取加入談判

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國基於與臺灣交好的理由對歐盟會員國立陶宛進行了貿易制裁，歐盟近日向世界貿易組織（WTO）發起歧視性貿易的爭端協商，澳洲在29日更宣布「參戰」，爭取與歐洲站在同一陣線上談判以向中國施壓。

歐盟貿易專員、前拉脫維亞總理東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）週四（27日）指出，歐盟並非在未經三思的情況下向WTO請求爭端協商，而是認知到雙邊談判已無法解決問題後，才決定以單一經濟體的名義，去處理這種違反WTO規定，且威脅到單一市場穩定的行為。

在此之前，中國以「市場偏好」為由，發布禁止進口立陶宛商品、禁止出口貨物至立陶宛，及停止對立陶宛提供部分服務的命令，並試圖警告歐盟勿將中國與立陶宛的雙邊貿易衝突上升至中國與歐盟貿易紛爭的高度，目前看來，中國的威脅反而適得其反，引發歐盟的不滿。

歐盟打響第一槍槓上中國，對澳洲來說無疑是個再好不過的消息。

早在2018年，澳洲以對抗境外勢力政治入侵為由，禁止了華為在澳洲境內架設5G網絡，在新冠肺炎疫情爆發後，更要求對病毒起源進行獨立調查，這讓澳中關係陷入了低潮，引發中國以凍結部長互訪、對澳洲輸入的煤礦、牛肉、大麥與紅酒加徵關稅作為報復，為此，澳洲已在過去的一年半內兩度向世界貿易組織表達抗議。

對於澳洲來說，如果能跟歐盟結成「同盟」，談判籌碼將大幅增加，因此澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）坦言，歐盟向WTO提出的爭端協商與澳洲貿易利益息息相關，未來將爭取加入協商，一同進行談判。