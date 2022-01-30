【俄烏緊張升高】英國將擴大部署兵力護烏克蘭　為何英國在乎？

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）外媒報導，英國29日表示，考慮偕同北大西洋公約組織（NATO）擴大在東歐軍力部署，因應俄羅斯在與烏克蘭接壤邊境集結十萬大軍的威脅。

除了提高駐軍能量，英國也放話若俄羅斯軍事入侵烏克蘭，就會立刻實施經濟制裁還以顏色。

英國首相強生（Boris Johnson）預計下周造訪衝突區域，也安排與俄國總統普丁（Vladimir Putin）電話對談緊張情勢升高的對策。

強生聲明中說道：「我們無法忍受任何破壞區域穩定的舉措，面對俄羅斯的敵意舉動，我們會和NATO盟邦堅定站在一起。...我也會要求英國軍隊做好準備因應可能下周就派駐至歐洲其它國家支援。」更多細節預料將於31日公布。

為什麼英國會關心？

許多人會問，脫離歐盟的英國，為何對於歐洲另一頭的軍事威脅如此憤慨，除了提供烏克蘭防禦武器，甚至要擴大軍事參與？英國BBC的報導交待了原因：

地緣性／人民友好：烏克蘭是歐洲大陸的一部份，雖然在歐洲的另一頭，雖然它也不是歐盟或北大西洋公約的一員，但它有一個親西方的民主政府，與歐洲各國保持良好友誼關係；而大多數烏克蘭人民不願意成為俄羅斯的一部份。

再來，英國和烏克蘭本來就交好，面對俄羅斯威脅，英國1月中奉上2000顆反坦克導彈，也有30位英國軍人已先行抵烏協助軍事訓練，做好作戰準備。

對於英國的「善舉」，烏克蘭人內心可是對英國滿滿的感激，看看烏克蘭人推特最近流行推什麼文就知道：「天佑女王（God Save the Queen）」（編按：英國國歌，是英國、英國的皇家屬地、海外領土和英聯邦王國及其領地作為國歌，或皇家禮樂使用的頌歌。）在烏克蘭首都基輔的一些酒吧及餐廳，甚至還提供來賓持英國護照飲品免費招待的活動。

法律上的義務：英國竟然有保衛烏克蘭領土完整的責任義務？

報導指出，1994年，英國和美國在布達佩斯一場國際會議上簽署了一項備忘錄，承諾「尊重烏克蘭現有疆域的完整、國家獨立與主權」，備忘錄還提到承諾在烏克蘭面臨他國軍事入侵時提供軍事協助抵禦外侮，用以交換烏克蘭承諾放棄蘇聯時期就發展的核武器。

歐洲安全：英國自二戰以來一向反對透過武力改變歐洲的邊界，堅認主權國家應透過民族自決決定自己的領土，而非戰爭。2014年當俄羅斯出兵成功兼併部份烏克蘭領土時，許多西方政治人物就不斷懊悔一開始警覺性不夠，讓俄羅斯得逞，這回相信，他們極度不想要歷史再度重演。

誠如上周美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）說的：「放任俄羅斯破壞這些原則，只會讓世界回到更危險及不穩定的態勢。」