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【春節連假天氣】兩波冷氣團接力最低溫10度　除夕晨及初五晨

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/30 11:41
受到大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，這一波冷氣團預計影響到31日除夕。圖為許多民眾29 日傍晚趁著雨勢稍停到台北市建國花市...

受到大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，這一波冷氣團預計影響到31日除夕。圖為許多民眾29 日傍晚趁著雨勢稍停到台北市建國花市... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩　綜合報導）九天農曆春節連假來到第二天，第一個周末受到大陸冷氣團影響，天氣濕冷，周日（30日）北部白天氣溫在14至16度之間，氣象局指出這波冷空氣將持續至除夕，稍回溫後接著初三又有一波冷空氣襲來。

氣象專家吳德榮30日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，30日小年夜強冷空氣南下，白天北、東部有雨，晚起逐漸轉乾，僅北海岸與東半部仍有局部零星飄雨機率，受影響地區愈晚愈冷，小年夜晚上至除夕清晨最低溫下探10度，提醒注意保暖。

吳德榮預估，夜間至除夕白天溫度北部10至16度，中部11至19度，南部14至21度，東部12至19度。除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率，應注意日夜溫差大。

氣象局另提醒，受到兩波冷空氣影響，氣溫多變，體弱者或南來北往需留意溫差變化，適時調整穿著。另低溫加上濕氣，高山路面易有積冰，應注意車況裝備和路況。初二及初三早晨西半部易有局部霧影響能見度，上國道開車返鄉應多加小心。

以下為初一至初六天氣預報，模型因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的預報調整。

初一（1日）嘉義以北轉有局部雨，南部亦有零星降雨的機率。
初二（2日）白天好轉氣溫略回升。
初三（3日）「鋒面」南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。
初四（4日）規模較大的「強冷空氣」南下，本島平地最低氣溫再探10度，北、東有局部雨。
初五（5日）「強冷空氣」滯留，台灣本島平地最低氣溫再探10度，西晴東偶局部短暫雨。
初六（6日）收假日白天起回暖，西晴東偶局部短暫雨。
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