台灣最美外交部發言人　與台大教授結連理婚宴星光熠熠

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）外交部發言人歐江安29日與台灣大學教授潘國隆舉辦婚宴，婚宴現場貴賓雲集，超過300位外交界、政界、學術界、企業界、與媒體界的代表出席，包括總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等，都親自到場獻上祝福。

歐江安幼年隨家人移民到阿根廷的布宜諾斯艾利斯，也因此她的西班牙語具備母語者水準。高中畢業後，歐江安先在當地就讀醫學系一年，之後獨自返台在台灣大學政治學系國際關係組攻讀學士，輔修法律，之後更赴美進修，獲得美國哥倫比亞大學政治學碩士學位。

歐江安畢業後通過外交領事人員國家特考第31期，為西語組榜首，開啟外交官職涯。最初被分發至禮賓司（現為禮賓處）交際科，任薦任科員，後因精通西語、英語，獲選為傳譯，期間因外形與工作表現極為亮眼，多次擔任總統、副總統與政治人物的英、西語傳譯工作，而屢屢登上國內媒體版面。

歐江安在2001年至2008年、2011年至2017年間，曾兩度外派至駐紐約辦事處聯工小組，負責聯合國事務工作。2017年自美返台，接任外交部副發言人；2019年8月8日，歐江安正式接任外交部發言人，與國內外媒體互動熱絡親切。在媒體眼中，歐江安是位不僅具有高顏值，且能力超群、相當稱職的外交部發言人。

歐江安的另一半潘國隆是台大機械系教授，2019年與潘國隆相遇，2021年決定互許終身，但因工作及新冠疫情考量，婚禮幾度延期，29日兩人在台北市美福大飯店舉辦婚宴，全程戴著口罩在高防疫規格下完成人生大事。由於同是網球社的成員，婚宴上許多會員也共襄盛會，並在新人入場時，以網球拍搭橋祝福。

外交部最美發言人的婚宴星光熠熠。除了總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）、前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）等外國駐台外交官均出席喜宴。

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（圖片來源：歐江安，下同）