【出訪宏都拉斯】台灣副總統過境美國線上會晤美政要10人、聯邦議員18人

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣副總統賴清德率團出訪宏都拉斯、過境美國加州的外交行在美西時間29日圓滿結束，賴清德登機返台前在臉書上表示對參與專案駐館處人員的感謝，也提到返程過境美國的幾場重要視訊會議，包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、以及美方醫療、經貿、國安等專家的視訊會談。

賴清德以總統特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職暨宣誓典禮，賴清德並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。

賴清德美西時間28日下午抵達舊金山，過境24小時期間除了與僑胞視訊，更與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行線上會晤。中央社報導，賴清德29日上午又密集進行3場與美方醫療、經貿、國安等專家的視訊會談，接著和聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）熱線對話，臨上飛機前終於有短暫機會和駐美代表蕭美琴「坐著吃午餐、話家常」，並在臉書分享他這趟拚外交的感言。

賴清德表示，此次外交任務，蕭美琴的幕後工作功不可沒。

基於防疫安全，賴清德在美國兩度過境時的所有活動採線上進行。根據特使團統計，賴清德在洛杉磯過境時，透過6場線上會議，會晤包括聯邦議員等18人；另外一場僑界視訊和44位南加州僑胞深談僑務。在舊金山過境時，賴清德會晤美方10位政要、專家並深談；在一場與北加州僑界的視訊見面會與45位僑領互動。

蕭美琴在接受中央社訪問時表示，除了台灣的高層出訪外，美國政要想要訪問台灣，「已經排隊排很長」，陸續會有愈來愈多人向台灣申請外交泡泡，要趕快到台灣。

特使團的專機訂於美西時間29日下午3時起飛，並在台灣時間30日返抵國門。