雅樂軒品牌首度入駐台南 台南安平雅樂軒酒店盛大開幕

萬豪國際集團今日宣佈,台南安平雅樂軒酒店正式開幕迎賓, 這標誌著作為萬豪旅享家旗下30個非凡品牌之一的雅樂軒(Aloft®)品牌正式入駐臺灣台南,這也是萬豪國際集團在臺灣開設的第20家酒店。憑藉其活力四射的社交場地,以及創新的音樂和藝術節目,台南安平雅樂軒酒店將提升商務與休閒旅客在台南的住宿和娛樂體驗。酒店坐落于台南市富含歷史文化底蘊的安平區,可滿足賓客探索當地文化特色景點及美食的需求。

萬豪國際集團香港、澳門、臺灣及海南地區副總裁龍田斯(Mr. Hans Loontiens)先生表示:「我們很高興迎來台南安平雅樂軒酒店的開業,並見證雅樂軒品牌進駐臺灣台南。目前,萬豪國際集團在臺灣營運 20 家酒店,雅樂軒酒店在台南的首次亮相進一步彰顯了萬豪國際集團繼續在臺灣地區擴大品牌業務的承諾。台南安平雅樂軒酒店將帶來熱鬧的社交空間,以及新穎的音樂藝術節目,從而進一步豐富賓客的住宿體驗。」

由興富發集團打造的台南安平雅樂軒酒店位於台南集歷史、文化、餐飲和娛樂為一體的安平區,億載金城正對面,客人可在此欣賞安平港的美景。酒店距離漁光島、安平老街、安平古堡和四草綠色隧道等景點僅需幾分鐘車程。酒店旁即是台南兩條主要道路的交匯處,客人可以方便地前往台南其他各景點。除了擁有歷史悠久的文化景點之外,台南還擁有迷人的自然景觀、農漁業產品及臺灣多樣傳統美食體驗。

台南安平雅樂軒酒店擁有 115 間時尚客房,皆以台南安平港的設計風格為靈感。酒店內部裝飾的設計項目受到帆船、海洋、紅磚、油燈和帆船繩等地方特色的啟發,每間客房都展示了年輕而有才華的當地藝術家創作的獨特藝術作品,不僅增添了地方特色,也展示了雅樂軒品牌對於設計的熱情。所有客房和套房均配備無鑰匙入住系統 、雅樂軒品牌標誌性的舒適睡床、步入式淋浴、drybar® 客制設施,以及免費高速 Wi-Fi無線網路及55英寸液晶電視。

充能站(DEPOT by Aloft)全日餐廳供應特色早餐及單點式午、晚餐。能量:站(Re:fuel by Aloft)提供24小時的貼心服務,賓客可以隨時品嘗咖啡或台南特色三明治。中轉:站(Re:mix℠ Lounge)緊鄰便利開放的大廳,賓客可在此品嘗風味小吃或暢玩桌上遊戲,盡情享受聚會時光。W XYZ® 酒吧是一個充滿活力的空間,賓客在此可以一邊品嘗特調雞尾酒和當地小吃,一邊享受樂動雅樂軒(Live At Aloft Hotels)現場表演。充電:站(Re:chargeSMGym) 是酒店全天候24小時開放的健身中心,配備有氧器材和自由重量訓練器械,入住賓客可在此舒展身心,充實健康旅程。此外,兒童俱樂部是一個適合 2 至 12 歲兒童的遊樂園。各式兒童書籍、桌游和益智玩具將激發孩童的無限創造力和想像力。

台南安平雅樂軒酒店的三個無柱式會議空間位於二樓,占地面積226平方米,賓客可將其進行靈活拆分,依據需求完成劇院型、教室型及會議型等各種空間擺設。該會議空間還備有先進的視聽設備及高速無線網路,大片落地窗加上正面億載公園的全視野,帶給客人舒適溫暖的會議環境。

酒店總經理王膺傑表示:「安平區是備受青睞的旅遊打卡地,台南安平雅樂軒酒店是一個全新的時尚場所,融合了音樂、藝術和社交。我們致力於為旅客帶來全新的國際酒店品牌體驗,同時也使他們能更深入地瞭解台南的歷史、文化和美食。我們在此滿懷熱情地歡迎所有賓客入住體驗我們的酒店。」

更多關於台南安平雅樂軒酒店的詳細資訊,歡迎瀏覽官網 www.alofttainananping.com。