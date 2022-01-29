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南台灣足跡公布！高雄70歲老翁接觸2分鐘染疫　春節隔離免費追劇看到飽

丹丹漢堡今日起禁止內用

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 20:56
高雄市長陳其邁今天表示，高雄新增6個確診個案

高雄市長陳其邁今天表示，高雄新增6個確診個案 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)高雄今(29)日公布五個案足跡，其中新增確診的老翁停機車時沒交談但也被傳染。

高雄市長陳其邁今天表示，高雄新增6個確診個案，其中有3個是高雄港疑似群聚感染的延伸，另外有3例是宜蘭飯店的感染。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡，包含大寮公托中心、家樂福小港漢民店、屈臣氏鳳山門市、大潤發鳳山店、爭鮮迴轉壽司鳳山店、三媽臭臭鍋光遠店、八方雲集新衙店等；其中，案18774因工作需求在27日上午8時30分到9時55分曾出入鳳山區多間餐廳。

今日新增一例為僅接觸幾分鐘就確診，案18775為70多歲老翁跟鄰居案18352在牽機車過程沒有對話，卻因案18352有咳嗽症狀，他在2至3分鐘內就被傳染。陳其邁說明，該棟公寓老舊，排煙管和浴室通風都不佳，有空間及接觸等風險，容易傳播傳染病，尤其是呼吸道疾病。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，案18775在1月23日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽症狀，1月24日及25日曾到診所就醫，但直到1月28日因就醫需要接受採檢，今天確診，整棟公寓隔離20人，並增設社區篩檢站。

春節期間高雄有約2000人進行隔離，中華電信、遠傳、台灣大哥大會提供免費專屬序號，從除夕開始共14天，隔離民眾可以上這3家的OTT平台免費追劇追到飽。

此外，昨日一確診足跡在丹丹漢堡西子灣店，總店為了慎重起見宣布，所有分店從今日起禁止內用；而高雄包含鄧師傅功夫菜以及劉江便當三多店也都只做外帶，未來會視疫情狀況再開放內用。

南台灣足跡公布！高雄70歲老翁接觸2分鐘染疫　春節隔離免費追劇看到飽

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（高雄市政府提供）
高雄
陳其邁
確診
足跡

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