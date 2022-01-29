【俄烏緊張升高】俄軍醫療車隊進駐烏克蘭邊境、黑海演習升高緊張

面對俄羅斯集結十萬大軍在邊境，烏克蘭政府也在邊境做好防禦準備。（美聯社圖片） 面對俄羅斯集結十萬大軍在邊境，烏克蘭政府也在邊境做好防禦準備。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國總統拜登28日表示，近期將派遣軍隊赴東歐及北大西洋公約組織國家，同一時間，外媒報導俄羅斯竟調度「裝載血庫及醫療補給」的醫療車隊進入與烏克蘭接壤的邊境，外界擔心是為武裝衝突做準備。

路透社報導，周五拜登表示準備派軍隊赴歐洲盟國境內，美國防部方面則表示已調度好8,500名軍力準備分駐歐洲不同盟國境內，以因應俄羅斯在烏克蘭邊境不斷集結大軍的威脅。

一名不願具名的美資深官員向路透表示，根據情報，俄羅斯除了集結逾10萬名士兵在烏克蘭邊境、26至28日一連三天也在黑海進行軍事演習，估計有20艘戰艦參與。此外，美情報員更觀察到有「裝載血庫及醫療補給」的醫療車隊在邊境，令白宮擔憂俄國總統普丁（Vladimir Putin）可能計劃發動迅雷不及掩耳的戰術把烏克蘭問題「速戰速決」。

俄羅斯國防部則尚未回應路透社的求證，俄國官員也否認軍事入侵意圖；對於報導內容，美國防部則不願回應。

此前，普丁要求，美國與北約不得同意烏克蘭等前蘇聯國家加入北約，更反對北約軍力東擴，但北約和美國透過書面回覆拒絕俄羅斯的要求。美國在俄烏衝突問題上一直採取克制立場，希望以外交途徑減緩緊張局勢，但隨著普丁加大對烏克蘭的威脅，白宮顯然已改變策略，擴大美國在東歐的軍事參與。