Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【俄烏緊張升高】俄軍醫療車隊進駐烏克蘭邊境、黑海演習升高緊張

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 16:23
面對俄羅斯集結十萬大軍在邊境，烏克蘭政府也在邊境做好防禦準備。（美聯社圖片）

面對俄羅斯集結十萬大軍在邊境，烏克蘭政府也在邊境做好防禦準備。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）美國總統拜登28日表示，近期將派遣軍隊赴東歐及北大西洋公約組織國家，同一時間，外媒報導俄羅斯竟調度「裝載血庫及醫療補給」的醫療車隊進入與烏克蘭接壤的邊境，外界擔心是為武裝衝突做準備。

路透社報導，周五拜登表示準備派軍隊赴歐洲盟國境內，美國防部方面則表示已調度好8,500名軍力準備分駐歐洲不同盟國境內，以因應俄羅斯在烏克蘭邊境不斷集結大軍的威脅。

一名不願具名的美資深官員向路透表示，根據情報，俄羅斯除了集結逾10萬名士兵在烏克蘭邊境、26至28日一連三天也在黑海進行軍事演習，估計有20艘戰艦參與。此外，美情報員更觀察到有「裝載血庫及醫療補給」的醫療車隊在邊境，令白宮擔憂俄國總統普丁（Vladimir Putin）可能計劃發動迅雷不及掩耳的戰術把烏克蘭問題「速戰速決」。

俄羅斯國防部則尚未回應路透社的求證，俄國官員也否認軍事入侵意圖；對於報導內容，美國防部則不願回應。

此前，普丁要求，美國與北約不得同意烏克蘭等前蘇聯國家加入北約，更反對北約軍力東擴，但北約和美國透過書面回覆拒絕俄羅斯的要求。美國在俄烏衝突問題上一直採取克制立場，希望以外交途徑減緩緊張局勢，但隨著普丁加大對烏克蘭的威脅，白宮顯然已改變策略，擴大美國在東歐的軍事參與。
烏克蘭
俄羅斯
北大西洋公約組織

相關新聞

【俄烏衝突升溫】美國擬5000兵進駐東歐 令駐烏使館家屬離境
【俄烏衝突升溫】美國擬5000兵進駐東歐 令駐烏使館家屬離境
2022/01/24 14:00
烏俄衝突恐影響台灣？美前國安顧問曝：中國將看美國反應 決定侵台時機
烏俄衝突恐影響台灣？美前國安顧問曝：中國將看美國反應 決定侵台時機
2022/01/23 10:16
拜登岸田對談強調台海和平穩定 日本國防支出將增8%
拜登岸田對談強調台海和平穩定 日本國防支出將增8%
2022/01/22 10:34
【 拜登上任週年成果空前？】 拒為撤軍道歉談烏克蘭凸槌 稱再戰2024
【 拜登上任週年成果空前？】 拒為撤軍道歉談烏克蘭凸槌 稱再戰2024
2022/01/20 18:28
〈時評〉借鏡烏克蘭局勢　看台灣的全球戰略地位
〈時評〉借鏡烏克蘭局勢　看台灣的全球戰略地位
2022/01/20 17:19

更新時間 : 2022-01-29 17:58 GMT+08:00

最受歡迎

今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
台灣1/29新增48例新冠肺炎確診　15例本土個案指揮中心說明
台灣1/29新增48例新冠肺炎確診　15例本土個案指揮中心說明
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
"