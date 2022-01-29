〈時評〉德語媒體：在立陶宛問題上　北京打錯了算盤

《商報》發表評論稱，為了打壓台灣的國際空間，北京歷來都是無所不用其極。因此，立陶宛同意台灣設立名正言順的代表處，而不是依慣例開設「台北代表處」，自然會被北京視為大逆不道而予以沉重打擊。這篇題為《北京打錯了如意算盤》的評論寫道：

「但台灣代表處問題引起外交糾紛後，北京卻對這一歐盟小國實施了等同於禁運的嚴厲貿易限制。這一次北京打錯了如意算盤。歐盟周四在世界貿易組織發起針對中國的訴訟，就足以說明這一點。歐盟以此向北京發出了明確信號：歐盟是團結的。

這已是在短短時間內，中國第二次對歐盟發起強烈挑戰。去年三月，歐盟決定對中國一些級別較低的官員實施象徵性的制裁，以懲戒他們在新疆踐踏維吾爾等少數民族人權問題上所扮演的角色。但北京的過激反應卻令人震驚。

中國領導層立即宣布對歐盟機構、歐洲智庫以及一些歐盟議員實施制裁。而這樣做的後果，則造成了中歐投資協定被迫擱置。」

評論指出，北京做出過激反應後，歐盟議會批准中歐投資協定的希望變得極其渺茫，而批准該協定顯然更符合中國政府和中國經濟的利益。評論最後寫道：

「同此前對待澳大利亞的態度一樣，中國領導層對待立陶宛的態度足以顯示，只要任何國家做出違背北京意願的事情，北京就會不惜一切代價地對該國實施經濟打壓。北京的行為，不僅會損害中國同歐盟的關系，也會使中國作為貿易伙伴的國際形象大打折扣。」

北京一向是中國疫情防範的重點，然而春節和冬奧到來之際，這裡也出現了零星的奧密克戎（ TN編按: 即Omicron) 感染病例。《世界報》就此發表評論寫道：

「北京冬季奧運會將於2月4日開幕，奧密克戎有可能會使這場體壇盛事變成病毒大規模傳播的溫床。奧密克戎的到來已經讓中國的傳染病專家們進入了高度戒備狀態。近期發布的初步報告顯示，中國國產的疫苗對奧密克戎只有很弱的防範作用，但BioNTech和莫德納的mRNA疫苗卻未獲批准使用。有鑑於此，奧密克戎有可能會對缺乏免疫力的14億中國民眾造成嚴重衝擊。

令人驚訝的是，北京當局似乎又戰勝了奧密克戎，至少官方宣傳是這樣說的。本周一至周二，北京通報了15個陽性病例，據稱這些病例都是傳染性相對較弱的德爾塔（TN編按: 即Delta) 變異株引起的。不過觀察家們普遍認為，這類消息只是美好政治願望的表達。觀察家也已注意到，國際奧委會主席巴赫已經抵達北京。因為在2008年奧運會之後，再度將奧運主辦權交給北京專制政權，巴赫及其領導下的國際奧委會目前受到廣泛批評，認為他們無視中國的人權狀況。中國官媒發布的照片顯示，巴赫雖然戴了口罩，但同中國國家主席習近平卻挨得很近。這是一個值得注意的畫面，畢竟這位即將在今年打破常規開始第三屆任期的國家主席，一直受到與世隔絕般的國家級保護。巴赫是習近平兩年多來會晤的首位外賓。」

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