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台灣浪漫喜劇《我吃了那男孩一整年的早餐》奪票房冠軍　上映首日大賣600萬周興哲超寵粉

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 15:45
《我吃了那男孩一整年的早餐》勇奪票房冠軍(圖/華映娛樂)

《我吃了那男孩一整年的早餐》勇奪票房冠軍(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自轟動Dcard的真實愛情故事，28日上映首日票房開出紅盤成為全台票房冠軍。

《我吃了那男孩一整年的早餐》為周興哲首度跨界演出電影，李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，在上映前已吸引許多粉絲的期待，28日上映票房開出紅盤，以約600萬的好成績，成為全台票房冠軍。

由於周興哲和李沐和確診者足跡重疊所以無法出席宣傳活動，兩人不時盯著網路上影迷的回饋，看到很多影迷被劇情感動的又哭又笑，也感到非常開心，導演杜政哲率領大鶴及特別義氣相挺的劉品言在帶著周興哲的立牌在西區的各大戲院穿梭，還不時和周興哲連線，讓影迷聽到他的聲音，疼愛粉絲的周興哲也是好康大放送，不但單獨和幸運粉絲通話，還清唱主題曲，讓現場氣氛非常歡樂。

宋柏緯與何思靜和葛丞是帶著李沐的人型立牌在東區和影迷同樂，李沐也特別在自己與宋柏緯包場和現場連線，她充滿感動，開心好友都一起力挺電影，讓現場氣氛超HIGH。

電影上映，不只票房開出紅盤，電影中更有許多話題成為討論話題，像是金馬影后陳淑芳演出的早餐店老闆娘的美琪早餐店，是真的位在台中的一家早餐店出借劇組拍攝。而電影中李沐頭上的各式各樣的食物髮飾，不但吸引粉絲注意，就連影評人也讚美這個巧思。而電影中不停出現的各式飯團，更成為熱門話題，各種口味的飯團，還有周興哲親手捏的飯團，造型可愛精美，李沐又總是吃得一幸福的模樣，讓很多粉絲都表示看完電影都超想吃飯團。

更多電影資訊，請上電影官方臉書粉絲團查詢：https://reurl.cc/bzdnLX
周興哲
李沐
我吃了那男孩一整年的早餐
Dcard
愛情故事

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