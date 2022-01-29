【楊憲宏專欄】「驅逐惡靈」重新出發 —「蘭嶼正名」運動的歴史反省時刻

台灣「蘭嶼」因盛產蝴蝶蘭而得名，島上居民達悟族稱之為「人之島」（Pongso no Ta-u）。自1982年起，一桶桶核廢料從台灣本島遷至... 台灣「蘭嶼」因盛產蝴蝶蘭而得名，島上居民達悟族稱之為「人之島」（Pongso no Ta-u）。自1982年起，一桶桶核廢料從台灣本島遷至這座島嶼，成為台灣唯一的核廢貯存場。「人之島」從此變成「核廢貯存之島」，居民抗爭長達40年，卻始終等不到核廢料遷離。（圖片來源：德國之聲）

四個公投案結束後，核電廠造成的汙染後遺症並沒有結束。而其中一個最不道德也最錯誤政策的專制獨裁蔣氏政權「陰影惡靈」仍然殘留，卻已經漸被台灣人遺忘。

蘭嶼貯存場是台灣唯一的專門核廢料貯存場，由台灣電力公司所擁有，用以接收台電公司旗下之核一、核二、核三發電廠以及全台各醫學、農業、工業、學術研究機構所產生出的低放射性核廢料（好多共犯！），廠區原可接收55萬桶核廢料，但是1982-1996年間共接收了97,672桶的低放射性核廢料，就停止運作，原因是，蘭嶼鄉從1988年開始的「驅除惡靈」運動，隨著連年的抗爭後，台電公司被迫出面向蘭嶼鄉居民承諾，蘭嶼貯存場內的核廢料，在2002年12月31日前必須完全遷出蘭嶼，然而至今食言，以「尚未找到適合之新貯存場地」為藉口，因此核廢料「惡靈」至今仍在蘭嶼貯存場。

三座核電廠從1996年以來，繼續生產的中低階放射線核廢料就各自倉儲在自己的廠區內，包括高階核廢料也已經爆滿，三座核電廠現在已經成了核廢料垃圾場。可以說是，三十年發電，焦土一片。

蘭嶼貯存場原作為暫時存放中繼站，當年政府計劃往後再將核廢料運送到臺灣東南方鄰近菲律賓海域上，約6千公尺深的海溝進行投海處置。這是1970年代專制獨裁政權的恐怖想法，如果當真的這樣幹，台灣將萬刧不復。

蘭嶼是台灣第2大離島，島上居民多為Ta-u（達悟族）原住民，當年出來反對核廢料的達悟族人Syaman Rabongan （夏曼藍波安）最近出了一本漢語書，《我願是那片海洋的魚鱗》，書中回憶1988年2月20日，這天是220民族「驅逐惡靈運動」，對抗台灣政府、台電核廢殖民的起義日。「驅逐惡靈」這個抗議詞，Syaman Rabongan説是1988年1月在台北市安和路的「人間雜誌」，陳映真先生主持，與他的雜誌報導者共同醞釀出來的。

要驅逐的惡靈豈只核廢，連「蘭嶼」兩字，也完全罔顧達悟人原已命名的島名為「Pongso no Ta-u」意思是「人之島」。從人之島到「蘭之嶼」，漢人的殖民心態全露。

Syaman Rabongan 的感慨是：「蘭花是漢人認知的觀賞物種，達悟人也為被觀賞的另一物種，非我族類的原始人。」這是極為嚴厲的批判。這也是殖民資本主義，只看見可以收割「價格」獲利的自然資源，看不到人的「價值」的病態，「蘭嶼」做為島名一日存在，漢人做為「殖民統治者」的恥辱就不會消失。想想當中共政權這個殖民統治者，粗暴對付「台灣」，把台灣當成中國的附屬，不尊重台灣人的主體、主權意識時，台灣人有多憤怒，就可以體會Syaman Rabongan 的無奈。

不只是「蘭嶼」島名如此踐踏Ta-u，島上更多做為文化、生活地標的原住民語，也全被漢語「塗鴨」了。

Syaman Rabongan 在書中舉了許多例子，如jimavonot(屹立不搖之石）是Ta-u信仰中，父母吵架，子女在其中勸架的美德，結果被改成「玉女岩」或日本觀光客口中「女性之性器官」。

jimacingeh 是「有腰身之石」，jimazicing是「島嶼末端之石」，結果被改名「鱷魚岩」、「龍頭岩」。失去了原住民原來生活中標示航海方位的意涵，涉及冬夏東南西北海流，靜波及駭浪的轉變指標。這種漢語的文化霸凌，讓Syaman Rabongan 非常的憤怒。

其他如jimalacip （象鼻岩）、jipanatosan（雙獅岩）、jipaneitayan（坦克岩），沒有一個漢語，符合ta-u祖先所賦予的海上「獵魚」的三角座標，原始空間意義。pinadun no vahawu 是「螞蟻堆砌的岩石」，被漢語硬改成「鋼盔岩」。

環繞島嶼的地名命名，Syaman Rabongan 説這是祖先做為海洋民族，根據海流、風向、魚群來區分。現在沒有一個名字是依ta-u的文化生活方式來稱呼，「彷彿從過去到現在，達悟人未曾經營過這個島嶼似的」這是「否定達悟人過去千年來經營這個島嶼的歷史，也是否定達悟族歷史的完整性」。

Syaman Rabongan在書中要求恢復所有的地名，做為倡議「本土化」的政府，不能只看到台灣人的被霸凌，卻輕忽共生原住民被輾壓的痛苦。

「惡靈」不只是島上的核廢，編派幾億台幣的補償金，救贖不了前代專制獨裁的罪惡。在還無能於解決島上核廢之前，為這個苦難的島嶼「正名」，是想要長期執政的政權，洗淨雙手的開始，更應洗淨的是，不自知於被蔣氏政權汙染的頭殼。