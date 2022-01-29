Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣1/29新增48例新冠肺炎確診　15例本土個案指揮中心說明

  426
By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 14:17
台灣今(29)日新增48例新冠肺炎確診案例，15例本土及33例境外移入。(圖擷取自直播記者會)

台灣今(29)日新增48例新冠肺炎確診案例，15例本土及33例境外移入。(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今(29)日新增48例新冠肺炎確診案例，15例本土及33例境外移入。

中央流行疫情指揮中心表示，今日新增15例本土確診中，9例為居隔陰轉陽，也就是說對社會有影響的是6例；33例境外移入包含落地採檢9例及居家檢疫採檢24例。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲；境外移入個案為19例男性、14例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(9例)、阿拉伯聯合大公國及新加坡(各2例)、日本、中國、澳大利亞、越南、墨西哥及荷蘭(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,640,594例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,621,502例排除)，其中18,681例確診，分別為3,593例境外移入，15,034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18315境外移入病例，再次採檢為陰性，改判排除)，累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

此外，交通部於今日重啟松山等5處機場及基隆港等3港口離島的機場快篩政策，至松山、台中、嘉義、台南及高雄機場搭乘國內線航空前往離島的旅客，若搭機前14天曾有症狀，須持24小時內快篩或PCR陰性報告，否則需於現場進行快篩，結果陰性才能繳交健康聲明書後登機。

據民航局統計，截至中午從本島要飛往離島的旅客中，有161人做快篩，篩檢結果全部都是陰性。

台灣1/29新增48例新冠肺炎確診　15例本土個案指揮中心說明
（指揮中心提供）
機場
離島
港口
確診
新冠肺炎
篩檢

相關新聞

【亞洲首例】台灣大學創新手術有望治新冠氣管後遺症 成移植醫學大突破
【亞洲首例】台灣大學創新手術有望治新冠氣管後遺症 成移植醫學大突破
2022/01/28 20:54
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
2022/01/28 16:59
台灣五機場三港口赴離島重啟快篩　有症狀須到院PCR檢測
台灣五機場三港口赴離島重啟快篩　有症狀須到院PCR檢測
2022/01/28 16:35
與時尚雜誌編輯或中國科技大學確診者足跡重疊！北市呼籲1816人盡速採檢
與時尚雜誌編輯或中國科技大學確診者足跡重疊！北市呼籲1816人盡速採檢
2022/01/27 16:44
Omicron傳染力驚人毒性超頑強 研究：可在塑膠上活8天
Omicron傳染力驚人毒性超頑強 研究：可在塑膠上活8天
2022/01/25 15:13

更新時間 : 2022-01-29 14:56 GMT+08:00

最受歡迎

今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
【更新】台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港+4 累計77例•北市房仲群聚+6 共12例
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
台北公布四大高風險場所　發1542封簡訊通知採檢
台北公布四大高風險場所　發1542封簡訊通知採檢
"