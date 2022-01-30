【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬

2021年5月本土新冠疫情延燒急升三級警戒，內需產業受到嚴重衝擊長達半年，新的農曆年即將到來；命理界阿湯哥湯鎮瑋老師表示，面對詭譎無常的國際態勢和民生危機，不論想要重新開始或積極開創，驛馬年謹記穩紮穩打向下紮根，勿好高騖遠，守得現在才能換得美好的將來。

湯鎮瑋在《2022福虎生風開運農民曆》中，分享各生肖不同年齡層2022壬寅虎年如何化解困境、持盈保泰的建議，幫助讀者在虎年一開始就能掌握全年方向，甩脫牛年疫情陰霾好運來。

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＊馬

1942年出生的馬兒、81歲。今年較容易出現外傷，在外時也要少出入人多場所，要多留意居家行走安全，尤其是需上下樓梯時，務必有所支撐或旁人攙扶照看著，不可逞強。

1954年出生的馬兒、69歲。這個時期需要做的事情是學會享受生活，享受人生。今年可以試著學習自己年少時沒有時間學習，但卻感興趣的事物，為自己的老年生活增添色彩。

1966年出生的馬兒、57歲。對於暫時無法達到預期的計畫，要放開心情，不要執著於不可完成之事，更不可衝動行事。飲食方面要吃得養生，多吃些水果蔬菜，防止上火與心血管疾病。

1978年出生的馬兒、45歲。今年必不可衝動，要保持冷靜頭腦，不然容易陷入困境。今年偏財運勢不錯，但是切記減少合資理財，務必見到收益就收手，不然恐怕血本無歸。

1990年出生的馬兒、33歲。這一年容易急躁，好處是很有行動力，即知即行，但缺點是容易欠缺考慮而犯下錯誤。當你有新想法想要執行時，不妨先聽聽長輩建議，讓計畫更為周全完備。

2002年出生的馬兒、21歲。有很多事情需要忙碌，壓力特別大，有種喘不過氣的感覺。一定要合理規劃好工作、學習和休息的時間，不要太過拚命。另外還要注意維繫人際關係。

2014年出生的馬兒、9歲。抵抗力和免疫力都比較差，一定要注重均衡攝取營養，不要挑食，尤其是蛋白質跟健康油脂要多攝取；運動遊戲時則要留意設施的安全性，以免受傷。

＊羊

1943年出生的羊兒、80歲。這一年腸胃方面可能不太好，飲食要以清淡為主，不要太過油膩。另外，也要依身體現狀補充適當的保健食品，上了年紀的人要更懂得照顧養護健康。

1955年出生的羊兒、68歲。今年不大平靜，麻煩的事情一件接著一件，不要存有任何僥倖的心理，遇到問題一定要及時解決。同時金錢運勢也比較低迷，務必要謹慎小心，以免出差錯。

1967年出生的羊兒、56歲。事業上會有一些阻礙，幸虧有貴人及時相助，終能圓滿解決。要提醒的是可不能顧此失彼，要抽出時間來照顧家庭、關心家人，才不會造成家庭關係緊張。

1979年出生的羊兒、44歲。雖然職場壓力稍大，也有一些難題要解決，但這是鍛鍊自己的好機會，機遇就在其中，只要保持努力，懷著積極進取的心，一樣會取得成功。

1991年出生的羊兒、32歲。財運起伏較大，不要見錢眼開，也不要從事高風險的投資理財項目。如果有餘力，不妨根據自己的專長考慮規劃副業，才是較為踏實的開源之道。

2003年出生的羊兒、20歲。與師長或同儕相處時容易心高氣傲，這種心態會導致學習與工作當中出現不小的阻礙；宜保持謙遜的態度，欣賞每一個人的優點，對人際與未來才是幫助。

2015年出生的羊兒、8歲，孩子今年對於學業確實非常的用功，但是進展卻不大，因而面臨極大的壓力。建議家長多引導孩子，以鼓勵代替責備，也留意孩子的興趣，或可多元發展。

＊猴

1944年出生的猴兒、79歲。運勢較為平穩，雖說沒什麼值得期待的事情發生，但最起碼也不會遭遇可怕的事情。建議可以適當放慢腳步，多去享受生活，也多多陪伴家人和朋友。

1956年出生的猴兒、67歲。健康亮起了紅燈，會明顯地感覺到自己的身體大不如前，各種老年病頻發，須格外注意自身身體健康狀況，若是出現不舒服的情況，必須馬上就醫。

1968年出生的猴兒、55歲。要注意開源節流，別亂跟風瞎買東西，尤其不能養成比較的心理。當然，除了做好本職，或可拓寬不同的賺錢管道，豐富人生體驗與職涯發展。

1980年出生的猴兒、43歲。事業發展得到不少機遇，只要能夠盡心盡力完成上司交代的任務，就能備受肯定，獲得良好績效以及實際獎賞。此外，職場人際也要多用心，能為工作加分。

1992年出生的猴兒、31歲。感情生活不太順暢，單身者脫單機會雖然不少，但左思右想之下，往往跨不出第一步；有伴者在很多問題上都存在著較大的分歧，不要一味逃避。

2004年出生的猴兒、19歲。自我意識較強，容易與人產生言語糾紛或是肢體衝突。發生矛盾和分歧的時候，不要情緒太過激烈，更沒必要咄咄逼人，其實只要好好說話就能解決。

2016年出生的猴兒、7歲。學習狀態特別好，不但能掌握老師提到的重點，還能舉一反三、觸類旁通，學習成績也有上揚趨勢。同時和同學關係也極為融洽，是快樂學習的一年。

＊雞

1945年出生的雞兒、78歲。這一年還滿有口福的，有很多享受美食的機會，不過不要貪心，點到為止就好，吃得太飽太滿反而對身體是負擔。此外，財運也不錯，會有意外進財的機會。

1957年出生的雞兒、66歲。不妨放慢腳步，享受平淡的退休生活，感受慢節奏的愜意與悠閒。夏季時注意防暑降溫、冬天時保暖防寒，不要吃太多寒性食物，也不要老是待在冷暖氣房裡。

1969年出生的雞兒、54歲。會遇到很多挑戰，雖然有壓力，但只要咬牙一闖，必然能夠增強自身實力，讓自己變得更為堅強。同時還要與鄰為善，遠親不如近鄰，不要為了小事傷和氣。

1981年出生的雞兒、42歲。運勢不理想，不要逞能，說話做事都要謹慎小心，還要儘量降低個人的存在感，以免惹禍上身。同時要踏實賺錢，不要為了貪念和欲望，走上投機甚至違法的路子。

1993年出生的雞兒、30歲。對於賺錢有極為強烈的企圖心，好在今年財運還算不錯，只要付出時間和努力，必然能夠獲取不錯的收入。不過賺錢要透過合理合法途徑，以免留下後患。

2005年出生的雞兒、18歲。偶爾會出現一些叛逆的小情緒，比如不配合師長或翹課等等，成績也不盡理想。但幸虧本年度有貴人出現，幫助度過難關，最後可能還會有逆轉機會，只要保持良好心態即可。

2017年出生的雞兒、6歲。雖然年紀還小，不過對學習很有熱情，也能在過程中找到樂趣，家長可多方栽培，幫助孩子找到真正興趣、發掘專長潛力。不過今年學習花用不少，家長要量入為出。

＊狗

1946年出生的狗兒、77歲。要及時留意天氣變化，早晚溫差大的話要多穿點衣服，飲食上要以溫補為主，不要吃太多重口味的食物。此外，出入行走也要更專注，若要離開家中，最好有人相伴。

1958年出生的狗兒、65歲。身段要柔軟些，練習展現笑容吧！否則易給人留下威嚴有餘、親和力不足的印象，加上想法跟不上潮流，面對新鮮事物常是置身事外，導致家庭人際關係比較僵化。

1970年出生的狗兒、53歲。工作和生活都非常忙碌，會覺得有些焦頭爛額。要規劃好時間，必要的話，可以尋求身邊朋友和家人的支持。不過此年收入挺好的，能夠實現個人財富的累積。

1982年出生的狗兒、41歲。恐怕將面臨人生中非常重大而艱難的抉擇，可能會陷入糾結和迷茫之中。面對這種情況，要多借鑒身邊親朋好友的意見，不可一意孤行，才不會不知所措。

1994年出生的狗兒、29歲。職場中能夠得到不少機遇，在困難面前還可以得到同事的鼎力支持。要懷有感恩之情，還要不斷拓展人際交友圈，行有餘力時，也要懂得幫助他人，創造善的循環。

2006年出生的狗兒、17歲。要保持低調內斂，還要具有強烈的危機意識。在挫折面前，要具備百分百的勇氣，不可輕易退縮。如果缺錢花用的話，不妨求助父母長輩，不可動起歪腦筋。

2018年出生的狗兒、5歲。學習能力不錯，對於老師講解的內容都能夠盡速理解，也可以在規定的時間內完成功課。不過情緒起伏較大，有時拗脾氣一來，父母都沒輒，建議平時就要多教導溝通。

＊豬

1947年出生的豬兒、76歲。密切注意身體健康，定期健檢，規律作息，吃得養生，以防舊疾復發，對於小病痛也不可忽略，該看醫生就要看醫生。此外，此年定要心平氣和，盡量大事化小、小事化了，少點矛盾糾紛也就減少意外支出。

1959年出生的豬兒、64歲。要保持心平氣和，多找老朋友品茗茶聚，享受愉快無憂的生活；也要注重人際關係的維繫，尤其對最親近的家人，嘗試放下偏見，同理對方，不宜斤斤計較。

1971年出生的豬兒、52歲。職場上對於突如其來的事件缺乏隨機應變的能力，容易相信不熟悉的人；對於親友的關心反而一意孤行、缺乏商量，小心到頭來是自己吃虧。

1983年出生的豬兒、40歲。職場人我是非多，切忌鋒芒太露，不宜太過表現自己；感情上似真實假，有機會結識朋友，不過就要明眼辨人，隨緣以待，才不會希望越高失望越大。

1995年出生的豬兒、28歲。重視自我意識，導致處理感情與人際問題時總是有失偏頗，結果只能追悔莫及。多在意別人的感受，眼裡不要只有自己，才能改善人際桃花的窘境。

2007年出生的豬兒、16歲。注意力不夠集中，有點散漫，不過好在天生聰穎人緣佳，同學願意幫忙複習，所以學習成績也不會落下太多。不過也要師長時刻督促才行，以免荒廢學業。

2019年出生的豬兒、4歲。小小年紀已有主見，今年有愛唱反調的跡象，家長需耐心引導，多加關注與傾聽，千萬不要一時衝動就棍棒伺候，現今是溝通的時代，打罵只會造成反效果。